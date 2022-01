LNH: programme double à TVA Sports

La chaîne TVA Sports vous propose deux affrontements, cet après-midi, alors que, tout d'abord, les Rangers de New York affronteront le Lightning de Tampa Bay. Puis, les Devils du New Jersey croiseront le fer avec les Capitals de Washington.

Les deux rencontres seront diffusées à TVA Sports et TVA Sports direct, à 12h30 (Lightning c. Rangers) et 15h00 (Devils c. Capitals).

Les Rangers et le Lightning sont deux des grandes puissances de la LNH actuellement. La formation de la Floride est l'une des trois équipes de l'Association de l'Est avec 47 points au classement, un sommet. De leur côté, les Rangers ne sont pas en reste avec 44 points.

Artemi Panarin est le meilleur pointeur des Rangers avec 36 points. De son côté, le Québécois Alexis Lafrenière a obtenu neuf points, dont sept buts, depuis le début de la saison. Steven Stamkos est le catalyseur offensif du Lightning, avec 39 points.

Un troisième gain pour les Capitals

Puis, en milieu d'après-midi, les Capitals tenteront de remporter un troisième gain de suite en affrontant les Devils.

Les «Caps», eux aussi, ont 47 points au sommet du classement de l'Est.

C'est tout le contraire pour les Devils, qui n'en ont que 29 et sont septièmes au classement de la section Métropolitaine. Toutefois, ils ont eux aussi remporté leur deux derniers duels.

Avec 50 points, dont 24 buts, Alexander Ovechkin, qui est devenu récemment le meilleur marqueur en supériorité numérique de l'histoire de la LNH, est la bougie d'allumage offensive des Capitals. Jesper Bratt, avec 29 points, fait de même chez les Devils.