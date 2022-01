Chase établit un record, les Bengals l'emportent

Inspirés par une performance historique du receveur de passes Ja’Marr Chase, les Bengals de Cincinnati ont défait les Chiefs de Kansas City 34 à 31 au Paul Brown Stadium.

L’équipe de l’Ohio a ainsi remporté le titre de la section Nord de l’Association américaine, ce qui représente une première depuis la campagne 2015.

À lire aussi: Antonio Brown enlève son équipement et quitte!

Chase a définitivement été le héros de ce match. Le joueur de première année a attrapé 11 passes pour 266 verges et trois majeurs. Il a donc établi un nouveau record pour le plus grand nombre de verges amassées par un athlète qui dispute une première saison dans la NFL.

Le numéro 1 des Bengals (10-6) a notamment inscrit des majeurs de 72 et 69 verges. Lui et Randy Moss sont les deux seuls receveurs de l’histoire du circuit à avoir réussi cinq touchés de plus de 50 verges à l’âge de 21 ans ou moins.

Le quart-arrière Joe Burrow a aussi été dominant, réussissant 30 des 39 passes qu’il a tentées pour 446 verges et quatre touchés. Il s’est toutefois blessé sur la dernière séquence du match, celle qui a mené au placement de 20 verges pour la victoire.

Chez les Chiefs (11-5), la défaite fait en sorte que le premier rang de l’Américaine leur a été subtilisé par les Titans du Tennessee, et ce, avec seulement une seule semaine à faire à la saison régulière. C’était également la première défaite du club de Kansas City depuis le 24 octobre dernier.

Les Buccaneers remontent et l’emportent

Au MetLife Stadium, Tom Brady a lancé une passe de touché de 33 verges à Cyril Grayson avec seulement 15 secondes à faire au match, ce qui a permis aux Buccaneers de Tampa Bay de battre les Jets de New York 28 à 24.

Les «Bucs» ont tiré de l’arrière pendant la grande majorité de ce duel, mais ils ont inscrit 18 points sans riposte en fin de rencontre. Le quart-arrière de 44 ans a lancé trois passes pour des majeurs contre les pauvres Jets (4-12).

Une scène assez irréaliste est survenue dans ce duel, alors que le receveur de passes des Buccaneers (12-4) Antonio Brown a décidé de quitter le match au troisième quart. Sur les lignes de côté, il a retiré son uniforme et marché jusqu’au vestiaire des siens.

Aucune explication n’a été donnée sur les raisons qui ont poussé Brown à faire ça, lui qui disputait seulement un septième match en 2021. Rappelons qu’il a raté de l’action en raison d’une blessure et d’une suspension de trois parties pour avoir menti sur son état vaccinal.

Crédit photo : AFP

Les «Pats» en éliminatoires

Au Gillette Stadium, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont fait qu’une bouchée des Jaguars de Jacksonville en les humiliant 50 à 10.

En vertu de ce gain et de la défaite des Dolphins de Miami, les «Pats» se sont assurés d’être des éliminatoires.

Le receveur de passes Kristian Wilkerson a profité de la visite des Jaguars (2-14) pour inscrire les deux premiers touchés de sa carrière. Il a en effet attrapé deux des trois relais que le quart-arrière Mac Jones a lancés dans ce duel. Le joueur de première année a conclu son affrontement avec 22 passes complétées pour 227 verges, et ce, sur 30 tentatives.

Crédit photo : AFP

Les porteurs de ballon Damien Harris et Rhamondre Stevenson ont également participé à cette domination, eux qui ont franchi la ligne des buts deux fois chacun.

Les Patriots (10-6) concluront leur saison régulière en visitant le club de Miami dimanche prochain. Les Dolphins (8-8) ont pour leur part baissé pavillon 34 à 3 contre les Titans du Tennessee, au Nissan Stadium.

Les Titans (11-5) ont mis la main sur le titre de la section Sud de l’Association américaine avec leur gain du jour.

En bref

Avec une victoire à l’arrachée de 20 à 19 sur les Ravens (8-8) de Baltimore au M&T Bank Stadium, les Rams de Los Angeles se sont donnés une sérieuse option pour le titre dans l’Ouest de l’Association nationale. Ils l’emporteront si les Cardinals de l’Arizona perdent un peu plus tard en journée.

Au FedEx Field, les Eagles (9-7) de Philadelphie ont signé un important gain de 20 à 16 sur l’équipe de football de Washington (6-10). Si les Vikings du Minnesota et les Saints de La Nouvelle-Orléans perdent ou font un match nul dans leur affrontement respectif, le club de la Pennsylvanie sera des éliminatoires.

Malgré les trois interceptions qu’a lancées Josh Allen, les Bills (10-6) de Buffalo ont vaincu les Falcons (7-9) d’Atlanta 29 à 15 au Highmark Stadium.

Crédit photo : AFP

Au Lucas Oil Stadium, les Raiders (9-7) de Las Vegas ont maintenu leurs espoirs d’être des éliminatoires en défaisant les Colts (9-7) d’Indianapolis 23 à 20.

Les Bears (6-10) de Chicago ont remporté un duel qui ne voulait rien dire contre les Giants (4-12) de New York. La formation de l’Illinois l’a emporté au compte de 29 à 3 au Soldier Field.