Toutant remporte l’or, Blouin se couvre de bronze

Sébastien Toutant a été dominant tout au long de la finale masculine à la Coupe du monde de descente acrobatique (slopestyle) en surf des neiges à Calgary samedi, étant couronné champion à la fin de la journée.

Toutant a mis la barre haute dès sa première tentative en occupant le premier rang provisoire grâce à ses 86,86 points. Personne n’a été en mesure de s’approcher de cette marque, qui a tenu jusqu’à la toute fin.

Le Québécois a obtenu 86,35 points à sa deuxième descente et sa victoire a été confirmée quelques instants plus tard.

«C’est énorme! Je voulais obtenir un bon résultat aujourd’hui [samedi]. Les Jeux olympiques sont dans ma mire et avec ma performance d’aujourd’hui, je peux y croire de plus en plus. Il a fait très froid, mais je suis content de finir avec l’or au Canada», a mentionné Toutant, en entrevue quelques instants après sa victoire.

Le Norvégien Mons Roisland (84,50 points) a terminé au deuxième rang, tout juste devant l’Américain Luke Winkelmann (83,20 points). Mark McMorris (81,96 points), de la Saskatchewan, termine en quatrième place, au pied du podium.

Vendredi, lors des qualifications, Toutant avait terminé au troisième rang, tout juste derrière le Belge Sebbe De Buck et McMorris.

De son côté, Francis Jobin a terminé au 36e rang en vertu de ses 30,75 points. Il n’était pas de la ronde finale disputée samedi.

Laurie Blouin également sur le podium

Après une chute à sa première descente lors de la finale, Laurie Blouin s’est reprise de belle façon à sa deuxième tentative en obtenant 75,73 points et en se hissant sur la troisième marche du podium, raflant donc la médaille de bronze.

«Je sais qu’il y a eu une petite erreur à ma deuxième descente, mais rien de grave. Je suis très contente d’avoir un podium à la maison. C’est plaisant de débuter la nouvelle année avec une belle performance. Ça commence sur une bonne note», s’est réjoui Blouin, en entrevue avec Sportcom.

Les Japonaises Kokomo Murase (77,58 points) et Miyabi Onitsuka (77,18 points) sont les seules à avoir obtenu des notes supérieures à celle de Blouin. Elles avaient également terminé dans le même ordre lors des qualifications.

La veille, Blouin a donné tout ce qu’elle avait lors de sa deuxième descente de qualification pour assurer sa place en finale en terminant troisième. Elle avait obtenu 74,26 points.

«J’avais un petit sentiment d’urgence pour aller chercher un bon résultat à ma deuxième descente. Je pense que j’ai bien géré la situation. J’ai réussi à atterrir quand ça comptait réellement.»

La prochaine Coupe du monde de surf des neiges se tiendra les 7 et 8 janvier prochain à Mammoth Mountain, au Colorado. En raison de la situation pandémique actuelle, Laurie Blouin ne sait pas si elle fera le voyage vers le Sud pour participer à cette compétition.