Maxi Moralez reste avec les champions de la MLS

Le milieu de terrain Maxi Moralez, rouage important de la conquête de la Coupe MLS par le New York City FC en 2021, a signé une prolongation de contrat avec l’équipe, samedi.

L’Argentin de 34 ans s’est engagé pour une autre campagne dans la Grosse Pomme et le club détient également une option pour la saison 2023.

Arrivé en 2017 au NYCFC en provenance de Club Leon, au Mexique, Moralez a eu un impact immédiat sur sa nouvelle équipe. Il a connu ses meilleurs moments en 2019, lorsqu’il a été élu au sein de l’équipe d’étoiles et du XI de l’année de la Major League Soccer.

𝙎𝙋𝙄𝘿𝙀𝙍-𝙈𝘼𝙉: 𝘼𝙇𝙍𝙀𝘼𝘿𝙔 𝙃𝙊𝙈𝙀 🕸🗽 @Dumbomoving



The story continues 💙 @mmoralezoficial — New York City FC (@NYCFC) January 1, 2022

«Nous sommes dans l’une des meilleures villes du monde. Ça fait cinq ans maintenant, les gens m’ont traité extrêmement bien, nos partisans m’ont toujours démontré de l’affection, a commenté sur MLS.com le vétéran. Je suis très chanceux de pouvoir rester encore plus longtemps avec le club et dans une ville où je me sens à la maison.»

Auteur de trois buts et 11 passes décisives en saison régulière en 2021, Moralez s’est surpassé en éliminatoires avec un filet et trois mentions d’aide en quatre rencontres. Il a permis au NYCFC de remporter un championnat pour la première fois de son histoire.

«J’ai déjà hâte de voir ce que ce groupe pourra accomplir la saison prochaine. Nous voulons tous connaître une autre campagne incroyable», a-t-il mentionné.