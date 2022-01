LNH: un classique du Jour de l'An

Le Wild du Minnesota et les Blues de St. Louis s'affronteront lors de la Classique hivernale, qui devrait se dérouler sous une température glaciale au Target Field de Minneapolis, ce soir.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Environ 40 000 personnes auront l’occasion d’assister à la 13e présentation du traditionnel événement de début d’année de la Ligue nationale de hockey (LNH), la première depuis le 1er janvier 2020. Selon les prévisions météorologiques, la température maximale sera de -18 degrés Celsius et le tout pourrait descendre jusqu’à -28.

Ainsi, la température peu chaleureuse est au nombre des impondérables ayant été au cœur de la planification des dernières semaines. Toujours d’après LNH.com, 40 000 chauffe-mains seront disponibles, sans compter des endroits désignés pour se réchauffer et de la soupe à vendre aux concessions alimentaires du stade des Twins. De plus, les bancs et la glace seront chauffés.

Les Blues (41 points) et le Wild (40 points) sont, respectivement, les deux meilleures formations de la section Centrale.