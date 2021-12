Un autre joueur des Canadiens soumis au protocole de la LNH sur la COVID-19

Le portrait «covidien» dans les effectifs du Canadien de Montréal ne s’est pas amélioré vendredi, car l’équipe a inscrit le nom de l’attaquant Brandon Baddock sur la liste des joueurs non disponibles en raison du coronavirus.

Ayant participé au match de la veille contre les Hurricanes de la Caroline, son premier en carrière dans la Ligue nationale, Baddock s’ajoute ainsi à un fort contingent de hockeyeurs de la formation montréalaise qui ont éprouvé des ennuis avec le fléau. Au nombre d’entre eux, il y a les gardiens Jake Allen et Cayden Primeau, tout comme les attaquants Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli. Les défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry et Chris Wideman ont aussi été touchés.

De son côté, Brendan Gallagher n'a pas participé à l'entraînement en raison d'une blessure au bas du corps.

Le Tricolore doit visiter les Panthers de la Floride samedi après-midi. Il a prévu une séance d’entraînement à Sunrise plus tard en journée, vendredi.