Sports: tout ce que nous réserve 2022

L’univers des sports a lentement repris sa place malgré l’état de la pandémie en 2021. Sous certaines conditions, les spectateurs sont revenus dans les amphithéâtres et les stades à travers la planète.

Mais que nous réserve 2022 alors que la situation s’est envenimée depuis trois semaines avec la vague Omicron?

Chez nous, si l’État réussit à s’améliorer prochainement, ce serait le retour des grands événements, absents depuis la bouleversante secousse covidienne de mars 2020.

On n’a qu’à penser au Grand Prix. À l’international, la prochaine année sera fertile en émotions.

À commencer par les Jeux olympiques « de la discorde diplomatique » en plein hiver à Pékin. Et à l’automne, le monde du foot a rendez-vous au Qatar, au Moyen-Orient. Les ligues professionnelles continueront à jongler avec les conséquences de la COVID-19 qui fait désormais partie du quotidien.

À l’arrivée de 2022, «Le Journal» propose son guide sportif pour chacun des grands circuits.

Sports amateurs

Le sport amateur hivernal sera sous les feux de la rampe en début d’année.

-Les Jeux olympiques de Pékin s’ouvriront en Chine le 4 février et se termineront le 20 février. Pour l’instant, les spectateurs chinois seront admis malgré la flambée des cas. Mais la capacité maximale n’est pas déterminée.

-Les Jeux paralympiques se dérouleront du 4 au 13 mars.

-Coupe du monde de ski acrobatique (sauts) : 5 janvier au Relais de Lac-Beauport.

-Coupe du monde de ski acrobatique (bosses) : 7 et 8 janvier à Tremblant.

-Coupe du monde de snowboard cross : 25 au 27 février au Mont-Sainte-Anne.

-Championnat mondial de patinage courte piste : 18 au 20 mars à Montréal.

Ligue nationale de hockey

-Janvier : Selon les propos du vice-président des opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, il devrait nommer un directeur général.

-Présentation du match des étoiles : 5 février à Las Vegas.

-Reprise des matchs reportés : du 3 au 22 février dans ce qui devait être la pause olympique.

-Date limite de transactions : 21 mars.

-Fin de saison du CH : 29 avril c. Panthers.

-Début des séries éliminatoires : 2 mai.

-Date maximale pour la remise de la coupe Stanley : 30 juin.

-Qui succédera au Lightning, double champion en titre de la coupe Stanley ?

-Est-ce que ce sera la fin d’une ère dans la LNH, celle de Gary Bettman ? Son contrat venant à terme, les propriétaires pourraient le prolonger dans les fonctions de commissaire qu’il occupe depuis le 1er février 1993. Le bureau des gouverneurs en a d’ailleurs discuté en décembre.

-Canadien : Quelle stratégie adoptera le Canadien ? Serait-ce le début d’un énième redémarrage ou d’une reconstruction complète ?

-Repêchage : 7-8 juillet à Montréal.

-Ouverture du marché des joueurs autonomes : 13 juillet.

Soccer

MLS

-Saison de 34 matchs échelonnée jusqu’au 9 octobre.

-Entrée en scène du club d’expansion, le Charlotte FC de la Caroline du Nord.

-Début de saison du CF Montréal : 27 février contre Orlando City SC.

-Premier match du CF à Montréal : 5 mars contre l’Union de Philadelphie.

-Rentrée au Stade Saputo : 16 avril contre les Whitecaps de Vancouver.

-Match des étoiles : le 10 août, à l’Allianz Field, domicile du Minnesota United SC.

Coupe du monde FIFA

-Retenez la date ! Ce sera une Coupe du monde à saveur automnale, quasi hivernale, en raison des températures extrêmes.

-Du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, au Moyen-Orient.

› Investissements de 4 milliards $ pour construire ou rénover huit stades.

-Le Canada pourrait participer au grand tournoi s’il parvient à s’y qualifier.

-30 janvier : Le Canada poursuit le processus de qualification CONCACAF en recevant les États-Unis au Tim Hortons Field de Hamilton.

-27 janvier et 2 février : Matchs du Canada contre le Honduras.

-Mars : Le top 3 du classement de la CONCACAF sera qualifié pour la Coupe du monde.

Formule 1

Une nouvelle ère en Formule 1

-Début de saison : 18 au 20 mars au Bahreïn.

-Calendrier de 22 courses. Deux arrêts aux États-Unis, à Miami et au Texas. Il s’agit d’une première en près de 40 ans dans une saison vers l’inconnu.

-Retour du Grand Prix du Canada après une absence

de deux ans en raison de la pandémie (17 au 19 juin).

-Nouvelles monoplaces complètement redessinées pour favoriser les dépassements sur la piste et promouvoir une plus grande parité entre les 10 écuries du plateau. L’ajout de pièces de sécurité va alourdir les voitures, donc les rendre moins rapides, de l’ordre de 3 à 3,5 secondes au tour selon les circuits.

-Retour de «l’effet de sol», cette disposition qui avait été bannie en 1983, parce que jugée trop dangereuse en cas de perte d’adhérence.

-Pour la première fois de son histoire, la F1 implantera un plafond budgétaire fixé à 175 millions $US par année et par équipe.

FOOTBALL

LCF

-Qui succédera aux Blue Bombers de Winnipeg, champions en titre ?

-Après une saison décevante, le DG des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, prendra les premiers mois de 2022 pour mettre une équipe compétitive sur le terrain. Maciocia a confirmé le retour de l’entraîneur-chef Khari Jones il y a deux semaines.

-Les Alouettes doivent trouver un quart-arrière partant.

NFL

-Début des éliminatoires : le 15 janvier.

-Le 56e Super Bowl sera disputé à Los Angeles le 13 février, en plein durant les Jeux olympiques sur les ondes de NBC, aussi diffuseur américain officiel des deux événements. Le spectacle de la mi-temps réunira Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Snoop Dogg.

-Ouverture du marché des joueurs autonomes : 16 mars.

-Un vent de changement pourrait souffler à travers la ligue. Les étoiles Aaron Rodgers, Russell Wilson et Deshaun Watson pourraient évoluer sous d’autres cieux. Laurent Duvernay-Tardif (Jets) écoule sa dernière année de contrat. Où jouera-t-il en 2022 ?

-Repêchage : du 28 au 30 avril à Vegas. Dans une cuvée défensive, les Aidan Hutchison et Kayvon Thibodeaux sont les favoris pour entendre leur nom au premier rang. Les équipes soucieuses d’ajouter du punch à leur offensive devront plutôt se tourner vers une belle cohorte de receveurs.

Boxe

-Selon les impacts de la pandémie, les principaux boxeurs et boxeuses ayant un contrat au Québec devraient obtenir un combat majeur dans la première moitié de l’année.

-Une défaite d’Artur Beterbiev, Arslanbek Makhmudov, David Lemieux, Oscar Rivas, Marie-Ève Dicaire et Kim Clavel retarderait les objectifs de quelques années ou même sonnerait le glas de leur carrière

-Un combat d’unification pourrait impliquer Beterbiev au printemps.

Tennis

-Début de saison à Adélaïde (ATP et WTA), Melbourne (ATP et WTA) et Sydney (ATP)dès le 3 janvier

-Internationaux d’Australie : 17 au 30 janvier

-Roland-Garros : 22 mai au 5 juin

-Wimbledon : 27 juin au 9 juillet

-Internationaux des États-Unis : 29 août au 11 septembre

-Le statut vaccinal des athlètes sera un enjeu majeur pour les athlètes. Les Internationaux d’Australie ont adopté la ligne dure en écartant les athlètes qui ne sont pas pleinement vaccinés.

-L’état de santé et le retour au jeu des vedettes des circuits : Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams. Federer reviendra au jeu en milieu de saison.

-Omnium Banque Nationale : simultanément du 5 au 14 août, à Montréal et à Toronto. Cette année, les hommes seront en vedette dans la métropole québécoise.

-Chez les Canadiens, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov tenteront de réintégrer le top 10 et de s’y maintenir. Félix sera en quête d’un premier titre ATP. Leylah Fernandez est près d’une place parmi les 20 meilleures au monde.

-Quand reviendra au jeu Eugenie Bouchard, opérée à l’épaule en 2021 ? Aucune date n’est encerclée.

-Bianca Andreescu pourrait effectuer un retour au jeu après le premier majeur de la saison.

NASCAR

-Début de saison le 20 février lors du traditionnel Daytona 500 en Floride

-Pour l’instant, aucun Québécois n’apparaît au volant des équipes des trois séries.

-Nouvelle voiture NexGen plus coûteuse, plus performante et sophistiquée afin d’améliorer le spectacle sur la piste. La voiture passe à un niveau supérieur avec une technologie avancée, notamment en optant pour les boîtes de vitesse séquentielles.

Golf

PGA

-Saison 2021-2022 a débuté le 16 septembre dernier en Californie.

-Saison de 49 tournois au calendrier. Les éliminatoires de la Coupe FedEx débuteront le 11 août alors que le grand champion de la saison sera couronné le 28 août à East Lake.

-Le retour au jeu à temps partiel de Tiger Woods

-Championnat des joueurs du circuit de la PGA : 10 au 13 mars au TPC Sawgrass

-Tournoi des Maîtres : 7 au 10 avril

-Championnat de la PGA d’Amérique : 19 au 22 mai à Southern Hills

-Retour de l’Omnium canadien après deux ans d’absence : 9 au 12 juin au CG St. George’s à Toronto

-Omnium des États-Unis : 16 au 19 juin au Country Club de Brookline

-Omnium britannique : 14 au 17 juillet au Old Course de St. Andrews (150e édition)

-Coupe des Présidents : 23 au 25 septembre à Quail Hollow

LPGA

-Début de saison le 23 janvier en Floride avec le Tournoi des Champions à Orlando, en Floride

-Nouvelle saison record alors que la bourse totale des 34 tournois atteindra 86 millions $.

-Retour au Canada à la fin de l’été et en Asie à l’automne

-Championnat Chevron : 31 mars au 3 avril à Mission Hills, en Californie

-Omnium américain : 2 au 5 juin à Pine Needles, en Caroline du Nord

-Championnat de la PGA d’Amérique : 23 au 26 juin au Congressionnal au Maryland

-Championnat Evian : 21 au 24 juillet à Évian-les-Bains, en France

-Omnium britannique : 4 au 7 août à Muirfield, en Écosse

-Omnium canadien : 25 au 28 août au Ottawa Hunt

-Championnat du circuit CME : 17 au 20 novembre à Naples, en Floride

Baseball

-Le conflit de travail décrété par les propriétaires a débuté le 1er décembre.

-Impossible pour l’instant de déterminer le début de la prochaine saison qui devait s’amorcer le 31 mars.

-Le dossier de la garde partagée entre Tampa Bay et Montréal retiendra l’attention au Québec. Après une rencontre avec la mairesse Valérie Plante, les promoteurs du projet ont affirmé qu’ils feraient une mise à jour à la population afin de détailler davantage le projet lors des premiers mois de l’année.

-Advenant un retour au jeu, il faudrait surveiller les Blue Jays qui ont encore dépensé de grosses sommes sur le marché des joueurs autonomes.

-Sur la côte ouest, Abraham Toro chercherait à retrouver son poste de partant après une fin de saison fructueuse à Seattle.

NBA

-Saison en cours se terminant le 10 avril

-Qui succédera aux Bucks de Milwaukee, champions en titre ? Les Warriors de Golden State veulent revenir au sommet. Les Suns de Phoenix, le Jazz de l’Utah et les Nets de Brooklyn sont de sérieux prétendants.

-En 2022-2023, le Québécois Luguentz Dort devrait rester chez le Thunder d’Oklahoma City en vertu de son contrat. Le Thunder devra rebondir d’une saison difficile en 2021-2022.

-Repêchage : 23 juin à New York

-Qui des géants de 7 pi Chet Holmgren (Gonzaga) ou de 6 pi 10 po Paolo Bancheron (Duke), Jabari Smith (Auburn) ou Jalen Duren (Memphis) entendra son nom le premier au repêchage ?

-À Montréal, l’Alliance débutera en mai sa saison dans la Ligue élite canadienne.

UFC

-Année déterminante pour les Québécois Charles Jourdain et Marc-André Barriault dans l’UFC

-Début de Yohan Lainesse dans l’organisation de Dana White