Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Tim Stützle

À pareille date l’année passée, l’attaquant Tim Stützle brillait de tous ses feux au Championnat mondial junior, mais cette fois, il espère d’abord jouer un match de hockey bientôt.

Au tournoi réunissant l’élite mondiale des juniors, l’Allemand de 19 ans s’était distingué avec 10 points en seulement cinq rencontres, faisant ainsi honneur à son statut de troisième choix au repêchage amateur 2020. Ses progrès lui ont valu une promotion avec les Sénateurs d’Ottawa, qui l’ont utilisé dans 53 matchs, pendant lesquels il a totalisé 12 buts et 17 mentions d’aide pour 29 points.

Ces temps-ci, à l’image de ses coéquipiers, Stützle a dû chasser l’ennui, sa formation n’ayant pas joué depuis le 18 décembre; au moment d’écrire ces lignes, le duel prévu entre les «Sens» et les Maple Leafs de Toronto, samedi, était toujours à l’horaire, même si un maximum de 1000 partisans pourront y assister et en dépit de l’ajout de Tyler Ennis et de Josh Norris au protocole de la COVID-19.

«J’ai pu revenir dans mon pays pour retrouver ma famille et mes grands-parents, a affirmé le joueur d’avant au quotidien "Ottawa Sun". J’étais vraiment heureux de les revoir. Je n’avais pas passé Noël avec eux dans les deux années précédentes.»

Construire sur le positif

Si le club de la capitale fédérale peut finalement renouer avec l’action, il pourra bâtir sur des bases intéressantes. Il a conservé une fiche de 5-3-1 avant de tomber en vacances prématurées et ses hockeyeurs trépignent d’impatience après avoir vécu des ennuis avec la COVID-19 plus tôt dans la campagne.

«Chacun est revenu du congé avec une attitude positive et avec énormément de confiance. On est seulement heureux de recommencer à s’entraîner à la suite de l’arrêt des activités. En tant que groupe, nous avons beaucoup de plaisir», a souligné Stützle.

Ce dernier connaissait également du succès, ayant amassé sept points en neuf sorties. D'ailleurs, il pivotait le premier trio à l'entraînement de vendredi, avec Brady Tkachuk et Drake Batherson à ses côtés.

«Il semble nettement plus en confiance, surtout avec la rondelle dans son territoire, a mentionné l’instructeur-chef D.J. Smith. Parfois, il donne le disque et le perd, mais il est jeune au sein de cette ligue et c’est normal. Il est plus à l’aise côté patinage et il progresse bien en attaque et en défense. Pendant longtemps, il sera un très bon joueur dans ce circuit. Vous savez qu’à un certain moment, ces jeunes se mettront en marche et deviendront pas mal plus sûrs d’eux-mêmes.»