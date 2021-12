Le dernier match de Russell Wilson à Seattle?

Le quart-arrière des Seahawks Russell Wilson pourrait disputer son dernier match à Seattle, dimanche face aux Lions de Detroit, mais il dit souhaiter que ce ne sera pas le cas.

L’année 2021 n’a pas été facile pour le joueur-vedette qui s’est retrouvé momentanément sur le carreau en raison d’une blessure à un doigt. Sur le terrain, son équipe en a arraché, sa fiche de 5-10 lui garantissant déjà une exclusion des prochaines éliminatoires. Les rumeurs de départ concernant Wilson se font entendre davantage, même s’il détient un contrat valide jusqu’à la fin 2023. Il pourrait ainsi être au cœur d’une transaction d’envergure visant à relancer les Seahawks.

Plus tôt, le secondeur Bobby Wagner s’était interrogé sur son avenir dans l’État de Washington et il semble que ses appréhensions aient trouvé une oreille attentive.

«Je sais que vous, les médias, avez interrogé Bobby à ce sujet. Serait-ce le dernier match? Personnellement, j’espère que ce ne le sera pas pour moi ici. Toutefois, je sais qu’il ne s’agira pas de ma dernière partie dans la NFL», a-t-il mentionné au quotidien «The News Tribune».

Au plan individuel, Wilson a éprouvé certains ennuis. Il a complété 64,9 % de ses passes, totalisant 2639 verges, 18 touchés et cinq interceptions. Et il n’a pas été le seul à peiner, selon ses dires.

«Ce fut une dure saison. On a perdu un gars comme [le demi de sûreté] Jamal Adams et d’autres sont tombés en cours de route à cause de blessures sérieuses. Et on pense à toute la situation de la COVID-19 qui représente un défi», a-t-il expliqué.

Après son rendez-vous de la fin de semaine, Seattle visitera les Cardinals de l’Arizona pour conclure la campagne, le 9 janvier.