La LNH reporte huit matchs au Canada

La Ligue nationale de hockey (LNH) a repoussé huit matchs prévus à son calendrier entre les 3 et 16 janvier, vendredi.

L’ensemble de ces huit duels devaient avoir lieu en sol canadien. Le circuit Bettman a pris cette décision à la suite «des mesures contraignantes [quant à la capacité d’accueil dans les amphithéâtres] imposées dans certaines villes canadiennes», est-il écrit dans leur court communiqué.

Ainsi, les Sénateurs n’accueilleront pas le Wild du Minnesota à Ottawa lundi. Le Wild n’aura aussi pas besoin de se rendre à Edmonton pour son match du 12 janvier.

Pour leur part, les Islanders de New York, qui devaient entamer un voyage dans l’Ouest canadien pour y affronter coup sur coup les Canucks de Vancouver (5 janvier), les Oilers d’Edmonton (8 janvier) et les Flames de Calgary (11 janvier), n’auront pas à effectuer ce périple d’une semaine. En vertu de l’annulation de ce voyage, le circuit Bettman a aussi cru bon de remettre à plus tard le match des Islanders contre le Kraken, à Seattle, mardi.

Les Golden Knights de Vegas, qui devaient traverser la frontière pour faire face aux Oilers (14 janvier) et aux Flames (15 janvier), ont aussi vu ces matchs reportés.

Finalement, le match entre les Oilers et les Jets, initialement prévu le 16 janvier à Winnipeg, a aussi été remis à une date ultérieure.

Aucune date n’a été annoncée pour la reprise de ces matchs, mais la LNH souhaite le faire «quand les mesures seront allégées ou retirées».

Par ailleurs, l’affrontement opposant samedi soir les Sénateurs aux Maple Leafs à Toronto est encore à l’horaire.