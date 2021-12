D’autres ennuis pour Sean Couturier

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier manquera au moins une semaine d’activités en raison d’une blessure au haut du corps.

La nature du problème ennuyant le joueur francophone n’a pas été précisée et son cas sera réévalué sur une base hebdomadaire. Celui-ci avait dû suivre le protocole de la Ligue nationale concernant la COVID-19 plus tôt cette semaine. Il manquait d’ailleurs à l’appel quand les siens ont vaincu le Kraken de Seattle 3 à 2 en prolongation, mercredi, et perdu par un pointage identique, aussi en temps supplémentaire, face aux Sharks de San Jose le lendemain.

Couturier n’a pas joué depuis le 18 décembre. En 2021-2022, il a inscrit six buts et 11 mentions d’aide pour 17 points en 29 rencontres, tout en affichant un différentiel de -6.