Connor McDavid finit l’année en force, mais pas les Oilers

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a de nouveau sévi en réalisant un doublé, sauf que les siens ont trébuché 6 à 5 en prolongation contre les Devils du New Jersey, vendredi après-midi, au Prudential Center.

Le numéro 97 a ainsi ajouté à sa production de la saison. Il affiche désormais 52 points au compteur et domine son coéquipier Leon Draisaitl par un dans la course au trophée Art-Ross. Par ailleurs, il a disputé une 51e rencontre avec au moins deux points durant l’année calendaire 2021.

C’est toutefois Jack Hughes qui lui a volé la vedette en fin de rencontre. Celui-ci a inscrit son deuxième filet de la journée au milieu de la période supplémentaire pour aider son club à savourer un deuxième triomphe consécutif.

Dawson Mercer, Nico Hischier et Janne Kuokkanen ont également compté pour les vainqueurs. Mackenzie Blackwood a réussi 32 arrêts.

Toujours redoutable

Plus tôt, McDavid avait ouvert la marque en acceptant une passe transversale de Ryan McLeod au vingt initial. Puis, tôt en période médiane, il a créé l’égalité 3 à 3 en filant en échappée après s’être faufilé entre les deux défenseurs des Devils.

Kailer Yamamoto a également touché la cible à deux reprises pour Edmonton, entre autres sur une séquence controversée au troisième engagement. Sur une punition qui allait être appelée contre la formation locale, Yamamoto a enfilé l’aiguille avec un tir sur réception, après avoir saisi une passe ayant été touchée par Jack Hughes. Le New Jersey a demandé la reprise vidéo et il a fallu une dizaine de minutes aux arbitres pour déterminer que le jeu ne pouvait en fait être revu, de sorte que le but a été confirmé.

Devin Shore a aussi marqué pour les perdants. Le gardien Mike Smith a bloqué 35 tirs.

Par ailleurs, l’entraîneur-chef des Devils, Lindy Ruff, a dû suivre le protocole de la Ligue nationale relatif à la COVID-19 et a manqué le match. Son adjoint Alain Nasreddine a assumé ses fonctions.