Virage jeunesse obligatoire

Le Rocket de Laval a envahi le vestiaire du Canadien. Avec les nombreux cas positifs à la COVID-19 et les nombreux absents, Dominique Ducharme n’a pas le choix de se tourner vers de plus jeunes joueurs. Pour Jeff Gorton, c’est également une occasion en or d’évaluer les espoirs de l’organisation.

Gorton passera les prochains jours à rencontrer des candidats pour le poste de directeur général, mais il sortira aussi son crayon pour suivre l’évolution des joueurs au sein de l’organisation.

D’ici les prochaines semaines, le CH se tournera vers sa relève. Le Journal vous offre un tour d’horizon des jeunes qui se retrouveront sous la loupe.

GARDIENS

Cayden Primeau

À 22 ans, Primeau a besoin d’une chose et c’est de bloquer le plus de rondelles possible. Avec le Rocket de Laval, il joue le rôle de gardien numéro un. Il s’agit du meilleur plan pour lui. Mais avec les absences de Carey Price et de Jake Allen, Primeau se retrouvait dans l’entourage du CH. Le fils de Keith a toutefois joué de malchance en recevant un test positif au coronavirus. Il est actuellement sur le protocole de la LNH et il s’absentera pour les prochains jours.

En 2022, Primeau devrait poursuivre son apprentissage avec le Rocket. Marc Bergevin avait d’ailleurs fait l’acquisition de Samuel Montembeault au ballottage pour permettre à son plus jeune gardien de rester dans la Ligue américaine.

Michael McNiven

En 2020, 2021 ou 2022, Michael McNiven a probablement le sentiment de revivre le même scénario. Le gardien de 24 ans demeure loin dans les priorités de l’organisation. Il s’accrochait à un poste de deuxième gardien avec le Rocket en raison de la blessure à Carey Price à Montréal. McNiven a obtenu un rappel avec le grand club, mais uniquement en raison du jeu de domino devant lui. Sans Price, Allen et Primeau, le CH avait besoin d’un autre homme masqué. En 2022, McNiven restera à Laval ou il se déplacera à Trois-Rivières avec les Lions dans la ECHL.

DÉFENSEURS

Kale Clague

Clague n’a jamais réussi à lancer sa carrière avec les Kings. Il a obtenu une deuxième chance avec le Tricolore en se faisant réclamer au ballottage le 4 décembre. À 23 ans, il est encore un jeune défenseur et il manque de millage dans la LNH. Clague a un bon coup de patin, il relance assez bien l’attaque et il a des instincts offensifs, mais ça se complique drôlement dans son propre territoire. Il n’a convaincu personne avec son jeu défensif.

L’ancien choix de 2e tour des Kings en 2016 devrait poursuivre son audition à Montréal en 2022. Jeff Gorton et le prochain directeur général du CH échangeront des défenseurs avant la date limite. Il devrait donc y avoir de la place pour lui.

Corey Schueneman

Schueneman représente une belle histoire. Jamais repêché, il a atteint la LNH à l’âge de 26 ans après à l’université Western Michigan et plus de trois ans à rouler sa bosse dans la Ligue américaine à Stockton et Laval. Joël Bouchard lui a donné une chance l’an dernier avec le Rocket et l’Américain l’a saisie en s’imposant comme un défenseur régulier avec le Rocket.

Schueneman a fait ses débuts dans la LNH contre le Lightning à Tampa. Il a gagné des points à son premier match. Il a écrit son nom sur la feuille de pointage avec une passe, mais il s’est surtout bien débrouillé à cinq contre cinq. On attendra avant de juger. Pour poursuivre l’aventure dans la LNH, le défenseur gaucher de 6 pi aura besoin d’une infirmerie débordante ou de plusieurs départs parmi les réguliers de l’équipe à la ligne bleue. Il est plus logique de le revoir avec le Rocket.

Gianni Fairbrother

Dans une saison normale, Fairbrother n’aurait jamais passé proche d’obtenir une place avec le Canadien. Il n’y a toutefois rien de normal en mode pandémique. Âgé de 21 ans, Fairbrother gagnerait plus à poursuivre son développement avec le Rocket de Laval plutôt que de passer du temps au sein de l’escouade de réserve. En 16 matchs avec le Rocket, le choix de 3e tour en 2019 a obtenu six points (1 but, 5 passes).

Sami Niku

À Winnipeg, Niku se faisait décrire comme un défenseur avec un potentiel offensif, mais instable dans son territoire. Il n’a pas changé. Il est souvent plus qu’instable dans sa zone, on dirait même s’il se soucie très peu de ses responsabilités défensives. Marc Bergevin avait choisi de lui offrir un contrat peu de temps après le rachat de son contrat de la part des Jets au mois de septembre. Le CH a tenté sa chance avec lui, mais il n’y a pas eu de circuit. Niku s’accrochera probablement à un rôle de profondeur avec le CH. Mais Gorton pourrait très bien choisir de regarder d’autres espoirs avant lui.

ATTAQUANTS

Cole Caufield

Caufield est un diamant brut. Il a un talent offensif indéniable. Le gagnant du trophée Hobey-Baker a frappé un mur à sa première saison complète chez les professionnels. Caufield a regagné un brin de sa confiance depuis son séjour avec le Rocket de Laval. Avec les nombreux absents à l’aile droite, le numéro 22 a retrouvé un rôle prédominant. C’est justement la clé pour lui. À 20 ans seulement, il a besoin d’occuper un rôle de premier plan, que ce soit à Montréal ou à Laval.

Rafaël Harvey-Pinard

Il y a une chose qu’il faut apprendre avec Harvey-Pinard. Il ne faut jamais parier contre lui. L’ailier originaire d’Arvida a toujours su déjouer les plans. À sa deuxième saison seulement chez les pros, Harvey-Pinard a surmonté un lent départ avec le Rocket pour regagner sa vitesse de croisière. Il a marqué à son premier match dans la LNH contre le Lightning. Mais on ne jugera pas de son impact uniquement sur la feuille de pointage, le numéro 49 a le cœur gros comme Brendan Gallagher. Il pourrait mêler les cartes avec le grand club, mais il devrait logiquement retourner à Laval au retour des nombreux blessés ou à la sortie de plusieurs ailiers du protocole de la COVID. Un jour, Harvey-Pinard sera un régulier dans la LNH au sein de l’un des deux derniers trios. Probablement pas en 2022 toutefois.

Ryan Poehling

Poehling fait partie des rares bonnes nouvelles de cette pénible saison. Très décevant lors du camp, le choix de premier tour en 2017 a ouvert la saison là où il méritait de se retrouver, soit avec le Rocket de Laval. Il n’a pas volé son rappel avec six points (3 buts, 3 passes) en sept matchs à Laval.

Depuis son retour dans la LNH, Poehling a montré qu’il a le talent pour suivre la cadence comme troisième ou quatrième centre. Dominique Ducharme aura plus intérêt à se tourner vers un jeune espoir comme lui plutôt que d’offrir des matchs à Mathieu Perreault ou à Cédric Paquette au centre. Poehling doit terminer la saison à Montréal.

Jesse Ylönen

Ylönen était l’un des rouages offensifs importants du Rocket avec 14 points en 17 matchs. Depuis son rappel à Montréal, le Finlandais a montré des flashs, mais sans plus. Il a un bon tir, il est assez rapide et responsable défensivement, mais il n’a pas encore la maturité pour un poste dans la LNH. Ylönen reste un projet. Un retour à Laval est inévitable.

Michael Pezzetta

Pezzetta a une chevelure bouclée remarquable, mais il a aussi compris son rôle au sein d’une équipe. Il a les qualités pour jouer un rôle d’ailier au sein d’un quatrième trio. Intensité, robustesse et engagement. Il n’y a pas trop de surprises avec lui. D’espoir de plan C ou D, l’Ontarien cogne maintenant à la porte de la LNH. Le CH a peu de joueurs comme lui au sein de l’organisation.

Lukas Vejdemo

Vejdemo est un centre responsable. Joël Bouchard l’aimait et c’est la même chose pour Jean-François Houle. Maintenant âgé de 25 ans, le Suédois se retrouve un peu à la croisée des chemins. S’il ne fait pas le saut dans la LNH, il pourrait retourner dans son pays natal.

Cameron Hillis

Hillis a divisé son temps entre le Rocket de Laval et les Lions de Trois-Rivières. Au départ, l’Ontarien avait de la difficulté à gagner un poste avec le Rocket. Avec l’interminable liste d’absents, Hillis est maintenant un membre de l’escouade de réserve. Pour le voir en action en 2022 dans la LNH, Ducharme aura besoin d’être rendu très loin dans sa liste des candidats à l’attaque.