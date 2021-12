Un moment de silence pour John Madden, partout

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a demandé à toutes les équipes évoluant à domicile durant l’avant-dernière semaine de la saison de tenir un moment de silence afin de rendre hommage à John Madden.

À lire aussi: Ça sent le chant du cygne pour Ben Roethlisberger

C’est ce qu’il a exigé par le biais d’une lettre transmise aux organisations de la ligue et ayant été obtenue par le réseau ESPN. Les spectateurs et autres personnes présentes dans les stades auront à demeurer silencieux juste avant l’interprétation de l’hymne national des États-Unis. La plupart des matchs se dérouleront dimanche, la seule exception étant l’affrontement entre les Browns de Cleveland et les Steelers à Pittsburgh prévu lundi.

Figure marquante de la NFL, Madden est décédé à l’âge de 85 ans, mardi. L’ancien entraîneur-chef a dirigé les Raiders d’Oakland pendant 10 ans, savourant la victoire à un Super Bowl. Il est également le visage des célèbres jeux vidéo «Madden NFL», en plus d’avoir longtemps agi comme analyste à la télévision américaine.