Un dernier match en 2021 et encore des cas de COVID-19 pour le CH

Le Canadien de Montréal dira au revoir à l’année 2021 en visitant jeudi les Hurricanes de la Caroline et son ancien attaquant Jesperi Kotkaniemi, qui pourrait bien prolonger ses malheurs, d’autant plus que deux nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés chez le Tricolore.

Effectivement, l’instructeur-chef Dominique Ducharme a précisé que l’organisation dévoilera plus tard en journée l’identité des hockeyeurs concernés. Toutefois, il a ajouté que la tenue de la partie en soirée n’est pas en péril selon lui et que sa troupe poursuit sa préparation habituelle d’avant-match.

Le club doit déjà se débrouiller sans plusieurs éléments, notamment les attaquants Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, ainsi que les défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry, Chris Wideman, tous aux prises avec le coronavirus. En fait, avec le retrait de Lehkonen du protocole de la Ligue nationale, jeudi, une douzaine de joueurs de l’équipe composent avec la COVID-19.

«C’est beaucoup de joueurs et on a des blessés en plus. Je n’ai pas de solutions et ça fait partie des choses qu’on ne contrôle pas, a affirmé en point de presse un Ducharme passablement résigné. Par rapport à la COVID-19, on fait tout notre possible pour protéger nos joueurs, les membres du personnel. Il faut juste attendre les résultats et réagir. Il n’y a rien qu’on peut faire de plus.»

«Même avant ces cas de COVID-19, on dirait que depuis la première journée du camp d’entraînement, on reçoit des [mauvaises] nouvelles et on doit revoir les plans pour s’ajuster», a-t-il enchaîné.

Maintenant, le circuit Bettman devrait-il reporter la rencontre? «C’est une question difficile. Tout ce qu’il faut faire, c’est de continuer avec les joueurs ici et travailler fort. Les gars dans la formation doivent tout donner pour essayer de gagner», a répondu Jake Evans.

Négligé

Avec sept petites victoires au compteur cette saison et un retard de 25 points sur ses rivaux du jour, le Canadien apparaît encore une fois fortement négligé. Toutefois, il a bataillé avec ardeur mardi afin de soutirer un point au Lightning de Tampa Bay, s’inclinant 5 à 4 en prolongation.

«Nous devons retenir le positif du dernier match. On a livré une solide performance contre un très bon club également, a mentionné Evans. On doit apprendre de nos erreurs et les Hurricanes misent sur un groupe talentueux et rapide. Espérons qu’on pourra bien faire.»

Comme ce fut le cas deux jours auparavant, Samuel Montembeault se retrouvera devant le filet. Initialement, Cayden Primeau avait obtenu le mandat d’affronter les Ouragans, mais il se retrouve sur le carreau en raison de la COVID-19. Michael McNiven agira comme adjoint.

Pour revenir à KK, qui a accepté l’offre hostile de 6,1 millions $ pour un an des Hurricanes l’été dernier, il compte 13 points en 29 rencontres cette saison, mais il fait bien depuis trois parties, ayant totalisé cinq points.