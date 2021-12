Les Packers donneront-ils raison aux experts?

Les Packers de Green Bay détiennent actuellement la meilleure fiche de l’Association nationale de la NFL et sont légèrement favorisés par les preneurs aux livres pour représenter leur conférence au prochain Super Bowl.

Jeudi avant-midi, l’équipe du quart-arrière Aaron Rodgers avait une cote de 2,95 sur le site BET99.com pour une victoire potentielle en finale de la Nationale. Avec 12 gains en 15 parties cette année et le premier rang de la section Nord déjà en poche, elle est effectivement bien placée pour aller loin en éliminatoires. De plus, les affrontements face aux Vikings du Minnesota et aux Lions de Detroit pour conclure le calendrier régulier pourraient leur permettre de confirmer leur laissez-passer au deuxième tour des duels d’après-saison.

Toutefois, il faut rappeler que les Packers se sont inclinés en finale de la Nationale devant les Buccaneers de Tampa Bay l’an passé. Or, ceux-ci revendiquent une fiche de 11-4 et n’ont pas dit leur dernier mot. D’ailleurs, la cote du même site pour un retour de la bande de Tom Brady au Super Bowl est fixée à 3,90.

Pour leur part, les Rams de Los Angeles (5,20) et les Cowboys de Dallas (6,20), les deux autres meneurs de section dans la Nationale, sont également bien considérés pour représenter l’association au prestigieux événement. Ceux souhaitant toucher plus d’argent vont possiblement se laisser tenter par les Cardinals de l’Arizona (12,00) ou même les 49ers de San Francisco (19,00), respectivement deuxièmes et troisièmes dans l’Ouest.