Les Canucks sont devenus imbattables

Les Canucks de Vancouver regrettent possiblement de ne pas avoir embauché Bruce Boudreau comme entraîneur-chef plus tôt que le 5 décembre, date de son arrivée.

Effectivement, la formation de la Colombie-Britannique a remporté ses sept rendez-vous depuis le remplacement de Travis Green par Boudreau, qui semble avoir trouvé la recette magique. Avec le gain de 2 à 1 en prolongation contre les Ducks d’Anaheim, mercredi, Vancouver est revenu à la barre de ,500 (avant le duel de jeudi face aux Kings de Los Angeles) et même si cela lui vaut encore l’avant-dernier rang de la section Pacifique, sa remontée au classement se poursuit.

«Nous offrons un jeu plus complet actuellement. Nous trouvons des façons de gagner, même si dans ce cas-ci, la rencontre a été difficile à la suite d’une pause de deux semaines», a commenté au site NHL.com le vétéran J.T. Miller, auteur du filet décisif en Californie.

Pourtant, les Canucks vivent également leur part d’adversité. Brock Boeser est d’ailleurs au nombre des patineurs à l’écart en raison de la COVID-19. Or, tout reste une question de travail et d’exécution.

«On s’est pratiqué pas mal en essayant certains trucs dans des situations précises pour ensuite appliquer le tout pendant les matchs, a mentionné Boudreau au quotidien The Province. Par contre, nous savons que c’est un peu comme le début d’une nouvelle saison et qu’il y aura des erreurs. Notre jeu doit être aussi simple que ceci : se présenter en zone adverse, lancer au filet et bien faire en défense.»

L’attitude

Toutefois, il y a davantage que les aspects techniques pour expliquer la bonne séquence du club. La fameuse «dureté du mental» y est certes pour quelque chose.

«Quand vous croyez que vous allez gagner, au lieu d’avoir cette attitude selon laquelle vous jouez vraiment bien mais qu’il y a du mauvais qui risque de survenir et qui arrive habituellement, bien, cet état d’esprit est un élément fort, a indiqué Boudreau. Ce soir [mercredi], les Ducks ont marqué en avantage numérique avec neuf minutes à écouler et ça aurait pu être la fin, mais on a disputé un excellent match. [...] Maintenant, on met au défi l’adversaire. Peu importe le nombre d’occasions et la fatigue de notre défense, ils n’allaient pas marquer contre nous.»