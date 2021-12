Publié aujourd'hui à 08h11

Mis à jouraujourd'hui à 08h11

Wayne Gretzky détient ou partage un impressionnant total de 61 records dans la Ligue nationale. Il y a 40 ans aujourd’hui, il repoussait les limites du possible en établissant un record qui ne sera jamais battu.

Le 30 décembre 1981, le célèbre numéro 99 avait marqué son 50e but à son 39e match de la saison lors d’une partie contre les Flyers de Philadelphie. Encore plus impressionnant, c’est que son 50e but était aussi son cinquième de la partie, un but marqué dans un filet désert alors qu’il ne restait que trois secondes à faire à la rencontre.

50 en 39 !

Mario Lemieux, en 1988-89, est celui qui s’est approché le plus près de cette marque en atteignant le plateau de 50 buts en 46 parties.

D’ailleurs, Gretzky a souvent dit publiquement depuis qu’il s’agissait de son record le plus spécial et qu’il s’agissait aussi de celui qui sera le plus difficile à battre.

Il est important de rappeler que Gretzky avait 41 buts après les 37 premières parties de la saison. Par la suite, il en avait inscrit 4 dans le match du 27 décembre contre les Kings de Los Angeles et il a ajouté 5 buts la partie suivante contre les Flyers. Donc, neuf buts en deux matchs ce qui a permis à Gretzky de passer de 41 à 50 buts en six périodes de jeu.

Aussi, ce que nous semblons oublier, c’est que lorsqu’il a marqué son 50e but, Gretzky était sur une séquence de neuf matchs avec au moins un but, séquence lors de laquelle il a inscrit un impressionnant total de 19 buts. Il est donc passé de 31 à 50 buts en neuf parties.

Gretzky ne s’était pas arrêté là puisqu’il avait terminé la saison avec 92 buts, ce qui est encore aujourd’hui un record. En fait, la saison 1981-82 de Wayne Gretzky demeure la plus prolifique de l’histoire de la LNH. En plus de marquer 92 buts, il avait récolté 212 points.

50 EN 50

Dans l’histoire de la LNH, seulement cinq joueurs sont reconnus pour être parvenus à marquer 50 buts en 50 matchs ou moins. Avant Gretzky, Maurice Richard (1944-45) et Mike Bossy (1980-81) avaient été les deux premiers à réaliser cet exploit. Mario Lemieux (1988-89) et Brett Hull (1990-91 et 1991-92) sont les autres.

Il faut préciser que Richard, Bossy, Gretzky, Lemieux et Hull ont atteint le plateau des 50 buts lors des 50 premiers matchs de leur équipe. Pour leur part, Jarri Kurri (1984-85), Alexander Mogilny (1992-93) et Cam Neely (1993-94) ont marqué 50 buts en 50 matchs, mais ils avaient dû s’absenter quelques matchs si bien que leur équipe respective avait joué plus de 50 parties au moment où ils ont marqué leur 50e filet.

La LNH ne place donc pas Kurri, Mogliny et Neely dans le même groupe que Richard, Bossy, Gretzky, Lemieux et Hull.