Temple de la renommée : Barry Bonds en bonne position?

À sa 10e et dernière année d’admissibilité, le controversé Barry Bonds pourrait finalement être élu au Temple de la renommée du baseball, à Cooperstown, en 2022.

L’honneur est encore loin d’être dans la poche pour le meneur au chapitre des circuits dans l’histoire du baseball majeur, mais les premiers pronostics ont de quoi l’encourager.

À lire aussi: La retraite pour Kyle Seager

Le nom de Bonds, qui a totalisé 762 longues balles en carrière en saison régulière dans l’uniforme des Pirates de Pittsburgh et des Giants de San Francisco, figure sur 79,5 % des bulletins dévoilés jusqu’ici, selon les données complilées par Ryan Thibodaux, aussi connu sous le pseudonyme NotMrTibbs sur le réseau social Twitter.

Pour être élu au Panthéon, un joueur doit obtenir 75 % des votes. Or, seulement 82 des 392 bulletins ont été rendus publics actuellement. Si Bonds mérite assurément sa place au Temple de la renommée sur le plan des statistiques, sa candidature souffre des accusations de dopage, l’athlète ayant été au cœur du scandale Balco et du rapport Mitchell.

L’ancien lanceur Roger Clemens, qui a remporté sept fois le trophée Cy-Young, se retrouve dans une situation similaire. Également à sa 10e année d’admissibilité, il figure aussi sur 79,5 % des bulletins connus.

David Ortiz mène le bal

Le Dominicain David Ortiz, ancienne vedette des Red Sox de Boston, est celui qui devance le scrutin actuellement, avec 83 %, et ce, à sa première année. Parmi les joueurs frappant à la porte, mais qui pourraient se retrouver à court, il y a l’ex-lanceur Curt Schilling et l’ancien joueur de troisième but Scott Rolen, dont les noms se retrouvent chacun sur 70,5 % des bulletins. Schilling en est à sa dernière année d’amissibilité, mais Rolen pourrait avoir encore cinq années devant lui pour être élu.

Officiellement, le résultat du présent scrutin doit être dévoilé dans moins d’un mois, soit le 25 janvier, tandis que la grande cérémonie d’intronisation est prévue au mois de juillet à Cooperstown.