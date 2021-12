La chose qui déchire le coeur à André Tourigny

André Tourigny a eu une pensée pour les jeunes joueurs qui ont vu leur rêve de remporter la médaille d'or s'envoler lorsque le Championnat du monde de hockey junior a été annulé, mercredi.

L'ancien entraîneur de l'équipe canadienne avait surtout de la peine pour ceux dont cette compétition allait représenter le plus haut niveau qu'ils auraient la chance de jouer.

«Un gars comme Owen Power va avoir la chance de représenter le Canada encore. Je ne sais pas où et je ne sais pas quand, mais c'est une question de temps. Mais pour le gars que c'était le sommet de sa carrière, c'est une déception incroyable. On ne sait pas qui encore. Si on regarde toutes les éditions, il y en a qui ont joué seulement cinq matchs dans la LNH, mais ils ont gagné la médaille d'or par exemple. C'était une opportunité et un rêve pour eux.»

