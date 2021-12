Evgeni Malkin: pas pour tout de suite

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin ne reviendra pas au jeu avant au moins le 8 janvier, a-t-il indiqué aux médias mercredi.

Le vétéran se remet toujours d’une opération à un genou subie l’été dernier et a recommencé à patiner le 18 octobre. Quelques jours avant Noël, il a pu s’entraîner avec ses coéquipiers et encaisser des contacts. Interrogé au terme de la séance du jour, il a admis qu’il ne sera pas en mesure d’affronter les Sharks de San Jose, dimanche, mais qu’il pourrait effectuer ses débuts en 2021-2022 pendant le séjour de cinq parties du club dans l’Ouest américain entre les 8 et 17 janvier.

«Les six derniers mois n’ont pas été plaisants. C’est lent chaque jour, mais maintenant, il est agréable de retrouver l’équipe. J’espère jouer bientôt, a-t-il déclaré en point de presse. Je veux continuer peut-être 3-4 ans et je ne souhaite pas me préoccuper de mon genou à chaque rencontre. Sauf qu’actuellement, il est 200 % plus fort. [...] Un aspect positif, c’est que la dernière fois que j’ai été blessé à un genou, je suis revenu et j’ai connu ma meilleure année.»

Celle-ci est en fait la campagne 2011-2012, pendant laquelle Malkin a amassé 109 points, dont 50 buts. Sa saison précédente avait été écourtée par une opération pour traiter des déchirures ligamentaires. En 2020-2021, il a accumulé 28 points en 33 affrontements.