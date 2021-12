COVID-19: au tour de Byron et Primeau

Le jeune Cayden Primeau doit suivre le protocole relatif à la COVID-19, ce qui fait en sorte que le gardien québécois Samuel Montembeault aura droit à un deuxième départ consécutif devant le filet du Canadien de Montréal, jeudi soir.

Après avoir bien fait face au Lightning mardi à Tampa, Montembeault se mesurera aux Hurricanes de la Caroline, à Raleigh, tandis que Michael McNiven sera l’auxiliaire.

«Sam va retourner devant le filet, a confirmé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, mercredi, en visioconférence. Pour le moment, on ne rappellera pas personne. S’il y arrive quelque chose, on va s’ajuster.»

La décision s’est imposée quand deux joueurs du Canadien, soit Primeau et l'attaquant Paul Byron, ont été ajoutés au protocole de la LNH. Dans le cas de Byron, c’est une personne dans son entourage qui aurait subi un test positif. Les noms de Byron et Primeau rejoignent ceux des attaquants Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, ainsi que des défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry, Chris Wideman et du gardien Jake Allen. L'entraîneur des gardiens de l'équipe, Éric Raymond, se trouve également dans la même situation.

Au lendemain du match contre le Lightning, l’attaquant Ryan Poehling a pour sa part laissé savoir qu’il aimait bien le trio qu’il formait avec Cole Caufield et Rafaël Harvey-Pinard, ce dernier ayant même marqué un but à sa première rencontre en carrière dans la LNH.

«On se complète bien, la façon dont il joue n’est pas différente de ce qu’on pouvait voir de lui à Laval, a indiqué Poehling, à propos de Harvey-Pinard. Il travaille fort dans les coins et autour du filet, comme on a encore pu le voir.»

Paul Byron et Cayden Primeau ont été ajoutés à la liste du protocole COVID-19 de la LNH.https://t.co/8KiSWDVl2I — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 29, 2021

Kotkaniemi à surveiller

Chez les Hurricanes, l’attaquant Jesperi Kotkaniemi, anciennement du Tricolore, devrait affronter le CH pour la deuxième fois de sa carrière.

Plus tôt cette saison, soit le 21 octobre à Montréal, Kotkaniemi avait marqué un but important, en troisième période, dans une victoire de 4 à 1 contre le Canadien.

En 29 rencontres dans l’uniforme des Hurricanes, le jeune Finlandais a récolté un total de 13 points, dont sept buts. Il traverse par ailleurs une bonne séquence avec cinq points à ses trois derniers matchs. À sa plus récente présence, le 18 décembre à Raleigh, il a obtenu un but et une mention d’aide dans un gain de 5 à 1 face aux Kings de Los Angeles.

- Mardi, les Hurricanes ont procédé au rappel du gardien Alex Lyon pour l’insérer sur l’escouade de réserve. Le nom de l’attaquant Jordan Martinook a pour sa part été placé sur la liste des blessés.

Point de presse d'Alex Belzile -