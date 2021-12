Classique hivernale : un match «glacial» attendu

La Ligue nationale de hockey (LNH) a la ferme intention d’aller de l’avant avec la Classique hivernale prévue samedi soir au Target Field, au Minnesota, et ce ne sont pas les conditions météorologiques qui bloqueront ses plans.

Certes, la COVID-19 demeure une menace de tous les instants, mais pour ce qui est des prévisions météo, les dirigeants du circuit se montrent rassurants.

Pourtant, le froid sera vraisemblablement au rendez-vous pour le duel opposant les Blues de St. Louis au Wild du Minnesota. Une température maximale de -20 degrés Celsius est attendue; l’aiguille du thermomètre pourrait descendre jusqu’à -27 degrés.

«Pour toute rencontre en plein air, la météo est un facteur. On reconnaît cette réalité à chaque endroit. Et comme c’est le cas pour tous les autres matchs, on surveille la météo et on prendra des décisions dans le meilleur intérêt de nos joueurs et de nos partisans, tout simplement», a mentionné le directeur du contenu de la LNH, Steve Mayer, au site officiel de la ligue.

«Nous recueillons les opinions d’experts, mais la météo change constamment, également. C’est en mouvement continuel. On ne fera pas des suppositions. On prendra une décision fondée sur des faits, a-t-il renchéri. Présentement, nous avons confiance de voir la partie se dérouler comme prévu.»

Une première glaciale

Dans l’ère moderne, la LNH a organisé 32 affrontements à l’extérieur et le plus glacial fut le premier, soit celui du 22 novembre 2003 mettant aux prises le Canadien de Montréal aux Oilers d’Edmonton au Commonwealth Stadium. Les joueurs des deux équipes avaient croisé le fer à la Classique Héritage sous une température avoisinant les -18 degrés et en présence de plus de 57 000 spectateurs.

Pour cette année, la LNH espère ne pas avoir à imposer des mesures d’urgence de dernière minute.

«Si on regarde les derniers 1er janvier, ce fut correct, a mentionné Mayer. Chaque fois que nous avons un événement, je ne peux vous dire s’il neigera ou si le soleil brillera. Il y a beaucoup de gens au Minnesota qui nous ont dit à quel point un partisan local est dur, et ç’a certainement constitué un facteur nous incitant à venir ici.»

La Classique hivernale sera diffusée à la chaîne TVA Sports samedi à 19 h.