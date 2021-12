Connor Bedard détruit l’Autriche à lui seul

Connor Bedard a inscrit quatre buts pour permettre au Canada d’écraser l’Autriche par la marque de 11 à 2 au Championnat du monde de hockey junior, mardi soir, à Edmonton.

À seulement 16 ans, Bedard a été dominant dans cette deuxième rencontre de l’unifolié au tour préliminaire. Il est le premier joueur de cet âge à marquer un tour du chapeau dans ce tournoi depuis un certain Wayne Gretzky, en 1977, et le plus jeune à en récolter quatre.

Bedard a marqué ses trois premiers buts alors que les jeux étaient faits, en fin de première période et au début de l’engagement suivant. Son quatrième, qui égalait le record du Championnat junior en une seule rencontre, a été marqué pendant une poussée de cinq filets des Canadiens au troisième tiers.

Le Canada n’a pas perdu de temps pour asseoir sa domination. Kent Johnson, Lukas Cormier et Logan Stankoven trouvant tous le fond du filet avant la moitié du premier tiers. Cole Perfett, Mason McTavish (deux fois) et Mavrik Bourque en ont tous ajouté avant le sifflet final.

L’Autriche a sauvé l’honneur en déjouant Brett Brochu au second assaut. Le gardien ontarien a fait une sortie très hasardeuse devant son filet pour aller récupérer une rondelle, mais les joueurs adverses ont pris possession du disque avant lui et Lukas Necesany a mis la touche finale.

Comme prévu, les représentants de l’unifolié ont été dominants face aux négligés Autrichiens. Les hommes de Dave Cameron ont dirigé pas moins de 63 rondelles sur le filet adverse, alors que Brochu a fait face à 22 lancers.

L’attaquant Justin Sourdif ratait cette rencontre puisqu’il a été suspendu pour un match en raison d’une mise en échec illégale appliquée lors du duel contre la Tchéquie.

Le Canada disputera un deuxième match en 24 heures, mercredi, en recevant la visite de l’Allemagne.