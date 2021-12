Le légendaire entraîneur des Raiders d’Oakland et commentaire sportif John Madden est décédé à l’âge de 85 ans, mardi matin, a annoncé la NFL en soirée.

Véritable figure marquante du football américain, John Madden a dominé son sport dans les années 70 avec les Raiders, remportant pas moins de 75 % de ses matchs à la tête de l’équipe.

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous offrons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leurs familles. Nous le connaissons tous comme l’entraineur des Raiders d’Okaland intronisé au Temple de la renommée et le commentateur qui a travaillé pour tous les principaux réseaux télévisés, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué », a commenté le commissaire de la NFL, Roger Goodell.