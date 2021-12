Revue 2021: des exploits à l’échelle planétaire

Les exploits sportifs ont été très nombreux en 2021 aux quatre coins de la planète. Plusieurs athlètes de différentes nationalités se sont illustrés et pas seulement aux Jeux olympiques de Tokyo.

-Damian Warner

Un athlète accompli

Difficile de trouver un athlète plus complet que le Canadien Damian Warner, vainqueur de la médaille d’or au décathlon lors des Jeux olympiques de Tokyo. Warner a établi un sommet dans l’histoire des JO, avec 9018 points, au terme des 10 épreuves. En plus d’inscrire une marque mondiale au 100 mètres dans le cadre d’un décathlon, soit 10,12 s., il ajouté des records olympiques au 110 m haies et au saut en longueur pour un athlète de sa discipline. Warner est celui ayant été choisi pour porter le drapeau du Canada pendant la cérémonie de clôture à Tokyo.

-Andre De Grasse

Trois fois sur le podium

Représentant également le Canada, Andre De Grasse a remporté l’or au 200 m aux Jeux olympiques de Tokyo, en plus de rafler des médailles de bronze au 100 m et au relais 4 x 100 m avec ses coéquipiers. Son prochain objectif : devenir le Canadien le plus rapide de l’histoire en abaissant le record national de 9,84 sur 100 m, codétenu par Donovan Bailey et Bruny Surin. L’Italien Lamont Marcell Jacobs a été le champion olympique de l’épreuve-reine à Tokyo avec un chrono de 9,80.

-Emma McKeon

Sept médailles à Tokyo

La nageuse australienne Emma McKeon a remporté sept médailles, dont quatre d’or, aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a ainsi été l’athlète la plus décorée de ces Jeux, égalant du même coup le record pour le plus de médailles pour une femme dans une seule et même édition des Jeux olympiques. Mentions honorables aux Canadiennes Penny Oleksiak, Margaret MacNeil et Kylie Masse qui ont chacune remporté trois médailles à Tokyo. Chez les hommes, l'Américain Caeleb Dressel a dominé à la piscine avec cinq récompenses dorées.

-Tom Brady

Une autre bague à 43 ans

Le célèbre quart-arrière Tom Brady a marqué la dernière année en remportant le Super Bowl pour la septième fois de sa carrière. Après ses six premières conquêtes dans l’uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il a mené les Buccaneers de Tampa Bay au championnat, en février. Brady est alors devenu, à 43 ans, le plus vieil athlète à la position de quart-arrière à s’emparer du titre de la NFL. Parmi les autres sports professionnels, le Grec Giannis Antetokoumpo a grandement aidé les Bucks de Milwaukee à enlever les grands honneurs dans la NBA.

-Novak Djokovic

Trois titres du Grand Chelem

Le joueur de tennis Novak Djokovic a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem chez les hommes en 2021, soit les Internationaux d’Australie, le tournoi de Roland-Garros et celui de Wimbledon. Le Russe Daniil Medvedev est celui qui a gagné les Internationaux des États-Unis, en septembre, battant Djokovic en finale. Le Serbe totalise maintenant 20 titres majeurs en carrière, à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

-Lara Gut-Behrami

Une skieuse exceptionnelle

Dominante sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin, surtout en super-G, Lara Gut-Behrami a remporté les Mondiaux dans cette épreuve, en février, à Cortina d’Ampezzo. L’athlète originaire de la Suisse a également été couronnée championne du monde en slalom géant, en plus de rafler le bronze en descente.

-Lionel Messi

Simplement le meilleur?

L’attribution du Ballon d’Or a créé certaines vagues, mais l’Argentin Lionel Messi a remporté l’honneur individuel pour une septième fois. L’ancien joueur du FC Barcelone, qui a été embauché par le Paris St-Germain au mois d’août, a notamment devancé le Polonais Robert Lewandowski, du Bayern Munich, au scrutin. Chez les femmes, l’Espagnole Alexia Puttelas, qui évolue à Barcelone, s’est vu décerner le Ballon d’Or. Chapeau au passage à l’équipe canadienne féminine de soccer (et à la gardienne Stephanie Labbe) pour la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques de Tokyo.

-Quan Hongchan

Jeune championne

La plongeuse chinoise Quan Hongchan mérite grandement sa place dans ce palmarès. À seulement 14 ans, elle a remporté la médaille d’or à la plateforme de 10 m aux Jeux olympiques de Tokyo. Multipliant les notes parfaites, elle a même battu le record olympique, avec son total de 466,20 points.

-Shohei Ohtani

Lanceur et frappeur

Le Japonais Shohei Ohtani a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine dans le baseball majeur. En plus de conserver un dossier de 9-2 au monticule, Ohtani a fait partie des meilleurs frappeurs avec 46 circuits et 100 points produits. Sans doute le joueur de baseball le plus complet de la planète!

-Karsten Warholm

Or et record

Pour un juste portrait des exploits réalisés aux Jeux olympiques de Tokyo, il faut mentionner la victoire du Norvégien Karsten Warholm au 400 m haies. L’athlète a raflé l’or, tout en battant son propre record du monde avec un chrono de 45,95.