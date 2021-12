À VOIR: un premier but à son premier match pour Rafaël Harvey-Pinard

L’attaquant jonquiérois Rafaël Harvey-Pinard a inscrit un premier filet à son tout premier match dans l’uniforme Bleu-Blanc-Rouge, mardi soir face au Lightning de Tampa Bay.

Travailleur infatigable et acharné souvent comparé à un certain Brendan Gallagher, RHP s’est donné des airs du numéro 11 en étant bien positionné dans l’enclave et redirigeant la brillante passe de Sami Niku à l'occasion de cette première réussite dans le circuit Bettman.

L’athlète âgé de 22 ans a disputé 60 rencontres en deux saisons sous les couleurs du Rocket de Laval revendiquant 14 buts et 20 mentions d’aide pour un total de 34 points.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.