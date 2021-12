Une année trippante pour Kevin Owens!

Publié aujourd'hui à 10h23

Mis à jouraujourd'hui à 10h23

L’année 2021 à la WWE de Kevin Owens a bien évidemment été marquée par la signature de son nouveau contrat, il y a quelques semaines. Toutefois, si c’est la nouvelle la plus importante en ce qui le concerne, il ne faut pas oublier que l’année a été somme toute positive pour le Québécois.

Il a débuté l'année 2021 dans une rivalité avec Roman Reigns, puis avec son ami de longue date, Sami Zayn, contre qui il a lutté à WrestleMania. Il s’est ensuite quelque peu perdu dans une histoire avec Baron Corbin et Logan Paul, pour finalement terminer l’année en force, en passant de SmackDown à Raw et en devenant aspirant au titre de la WWE. C’est d’ailleurs à Raw qu’il a renoué en quelque sorte avec un autre ami de longue date, Seth Rollins.

« WrestleMania avec Sami a été extrêmement spécial. On l’a fait au Bogeys World à Montréal, à Valleyfield, à Saint-Jean, en Italie en avant de 50 personnes dans un aréna de 5000 places. Des combats un contre l’autre, on en a vraiment fait partout, racontait Owens au podcast que j’anime avec Kevin Raphaël, les Anti-Pods de la Lutte. Mais de pouvoir le faire à WrestleMania, c’est quelque chose! Quand on a commencé pour la WWE il y a 5-6 ans, on se disait que c’était une possibilité maintenant qu’on était ensemble. Mais il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte dans comment une carte de WrestleMania est produite, le fait que ce soit arrivé, c’est vraiment spécial. C’est définitivement le fait d’armes de mon année 2021! »

Seth Rollins, une chimie surprenante

Owens, de son vrai nom Kevin Steen, a aussi bien apprécié travailler avec celui qui est considéré comme la vedette numéro un de la compagnie, le chef de la table, Roman Reigns.

« Les matchs avec Roman aussi, c’était trippant, affirme l’athlète de 37 ans. La chose que je regrette, c’est qu’il n’y avait pas de foule pour les voir en direct. J’ai passé au cash dans ces matchs-là, alors ça aurait été le fun de pouvoir compter sur l’adrénaline de la foule! J’ai déjà réalisé de tellement de rêves à la WWE que ce que je veux maintenant c’est de faire partie d’un bon spectacle ou du moins de m’assurer que ma partie du show, elle est bonne. Quand je suis dans une histoire avec Roman Reigns ou avec Sami à WrestleMania, je sais que j’accomplis ce que je veux. Et que ce sont des choses que les gens vont se rappeler et c’est ce qui ressort de mon année 2021. »

S’il a débuté l’année contre Reigns, il la termine avec un ancien coéquipier de Reigns dans le trio du Shield, Seth Rollins. Les deux se connaissent du temps qu’ils travaillaient pour Ring of Honor (ROH), alors que Rollins luttait sous le nom de Tyler Black. Pourtant, après toutes ces années, Owens et Rollins n’avaient jamais fait partie d’une histoire dans laquelle ils avaient à interagir comme ils le font si bien depuis quelques semaines à Raw.

« Quand ça fait longtemps que tu connais quelqu’un, ça fait 15 ans que je connais Seth, veux, veux pas, tu développes une chimie avec quelqu’un après toutes ces années-là. Et c’est une chimie différente, parce qu’une chimie comme ça, on n’a jamais vraiment su qu’on l’avait. On savait qu’on faisait de bons matchs ensemble, qu’on était capable de faire de la bonne lutte, mais on n’a jamais vraiment eu la chance de faire du back and forth comme ça. C’est le fun de découvrir ça aussi. C’est rafraîchissant de travailler avec du nouveau monde et de faire des choses différentes. »

ROH et NXT 2.0, plus comme avant

On a aussi parlé à Kevin de deux promotions qui ont été très importantes dans son cheminement et qui ont connu de gros changements en 2021.

Tout d’abord, Ring of Honor, une des promotions qui l’a mis sur la mappe aux États-Unis au milieu à la fin des années 2000, a terminé l’année avec ce qui pourrait être son dernier événement à vie, ou du moins, tel qu’on connaît l’organisation. De son côté, NXT a subi une restructuration, alors qu’on lui a donné une toute nouvelle image.

Dans les deux, Owens ne s’y retrouve tout simplement pu.

« Le NXT d’aujourd’hui, c’est évidemment extrêmement différent du NXT dont j’ai fait partie, au point où je considère que ça devrait avoir un nom complètement différent. Je ne dis pas que c’est meilleur ou moins bon, c’est juste différent, ce n’est juste pas la même chose. C’est un peu comme Ring of Honor. En bout de ligne, j’ai plein de bons souvenirs de Ring of Honor et je suis très content d’en avoir fait partie. Mais le ROH d’avant et celui des dernières années, ce n’est juste pas la même chose. Pour NXT, ce sont deux produits différents complètement. C’est dur pour moi de les comparer. Je ne considère même pas ça comme étant le même show. Je ne ressens pas d’attachement quand je regarde NXT maintenant. Il y a quelques années, si on m’avait demandé de retourner à NXT j’aurais dit oui, mais aujourd’hui, je ne serais pas aussi réceptif d’y retourner parce que je ne pense pas que j’ai ma place dans le nouveau NXT comme je l’avais dans le NXT dont je faisais partie avec des gars comme Finn, Sami, Samoa Joe et Nakamura. »

Lutter contre Edge: un rêve devenu réalité!

Maintenant qu’il est bien en selle avec la WWE pour les prochaines années, il fallait demander à Owens s’il y avait des lutteurs qu’il aimerait affronter pour une première fois.

On ne pouvait juste pas savoir que le tout arriverait plus tôt que prévu!

« Il y a deux gars avec qui je n’ai pas eu la chance de lutter encore. Edge en est un et l’autre c’est Rey Mysterio. J’ai eu la chance d’être dans le ring avec Rey il y a quelques semaines, mais c’était vraiment limité. On était quatre dans le match, alors ce n’est pas comme si j’avais eu la chance de partager le ring avec lui beaucoup. »

Et il continue :

« Le soir où Edge est revenu au Royal Rumble, moi je savais qu’il revenait, alors quand j’ai eu la chance de le voir et qu’il m’a dit qu’il ne revenait pas juste pour un soir, mais qu’il revenait à long terme, c’est sûr que je me suis mis à penser qu’il fallait faire ce combat un jour, puis lui aussi était d’accord. Je ne vois vraiment pas un futur dans lequel ça n’arrivera pas. Pour moi, c’est quelque chose de cool de lutter contre quelqu’un contre qui je n’ai jamais lutté. Surtout quand ça fait plusieurs années que je les vois lutter, puis après ça, d’avoir l’expérience de voir comment ils bougent, comment leur cerveau fonctionne, c’est tellement fascinant et j’apprends tellement de ça. Ce sont toujours des choses trippantes. Ça fait 22 ans que je fais ça et j’apprends à chaque fois. C’est sûr que c’est quelque chose que j’ai hâte qui se concrétise. »

Eh bien, il n’aura pas eu à attendre longtemps, alors que le père Noël n’a certainement pas oublié le petit Kevin cette année.

En effet, hier soir, lendemain de Noël, la WWE présentait un spectacle au célèbre Madison Square Garden de New York. Tout juste avant l’événement, on a annoncé que certains talents n’y seraient pas pour des raisons liées à la COVID.

Le match d’Owens devait être un match triple menace contre Seth Rollins et Big E. Cependant, les deux, de même que Becky Lynch et Bianca Belair, n’y étaient pas.

C’est alors qu’Edge a été appelé en renfort. C’est donc non seulement contre Edge que le Marievillois a lutté, mais le match se déroulait dans une cage, dans le combat principal de la soirée, à l’intérieur de l’aréna où les Bruno Sammartino, Hulk Hogan, The Rock, Steve Austin et John Cena ont connu tant de succès.

Un rêve devenu réalité! Un miracle de Noël!

Bien qu’il ait perdu après des interventions du Miz et de Damian Priest, le match devrait mettre un baume sur le temps des fêtes d’Owens, lui qui avait hâte de lutter au Québec pour la première fois en tout près de trois ans. On rappelle que

l’événement prévu pour le 30 décembre prochain à la Place Bell de Laval a été déplacé au 6 mars, à cause bien entendu de la situation sanitaire courante.

Un après-carrière sous le signe de la satisfaction

Quand on vient de signer ce qui semble être un lucratif contrat de quelques années, quel est le prochain but, quelle est la prochaine mission?

« J’ai encore cette faim-là, de toujours faire quelque chose de mémorable, expliquait l’ancien champion Universel. J’essaye toujours de donner au show ce qu’on me demande de donner. J’essaye de livrer la marchandise qu’on me demande de livrer. Et de le faire d’une façon que les gens vont trouver que même si ce combat-là n’aurait pas dû finir de même selon eux, qu’ils ont trouvé que c’était un bon combat quand même. C’est ça que je veux. Donner des bons combats, donner des bons moments. »

Plus précisément, il ne cache pas que de gagner les titres par équipe avec Sami Zayn serait une chose qu’il aimerait beaucoup.

« C’est sûr que je voudrais être champion de la WWE, c’est sûr que je voudrais être champion par équipe. Moi et Sami, champions par équipe à la WWE, il me semble que c’est écrit dans le ciel. Je ne vois pas comment ça n’arriverait pas éventuellement si on est tous les deux à la WWE. Mais en même temps ça fait six ans qu’on est là ensemble, et ce n’est pas encore arrivé, alors j’imagine qu’il y a de bonnes chances que ça n’arrive pas! »

Sinon, en terminant, Owens y allait d’une réflexion qui pourrait donner un indice de son après-carrière.

« Une chose que j’ai remarquée dans les derniers mois, c’est que j’ai de plus en plus de satisfaction à regarder les autres lutter et à regarder les autres avoir beaucoup de succès et parfois, de pouvoir aider certaines personnes dans leur cheminement. Quand quelqu’un me demande conseil, quand je peux apporter de l’aide à quelqu’un d’autre et que ça marche, c’est quelque chose qui m’apporte énormément de satisfaction. Alors dans les prochaines années, ce que j’aimerais faire, c’est autant avoir un bon rôle dans le ring, que de continuer à aider n’importe qui, qui accepterait mon aide. J’ai vraiment un sentiment d’accomplissement quand d’autres gens travaillent fort et méritent de se faire reconnaître pour leur passion et leur talent. J’ai l’occasion de côtoyer à toutes les semaines des gars pour qui leur après-carrière est d’aider en coulisses et c’est comme ça qu’ils participent, c’est comme ça qu’ils apportent leur support au show. Je les vois ces gars-là, avoir autant de satisfaction que lorsque c’était eux autres qui étaient dans le ring. Je vois ça comme étant une possibilité pour moi parce que je ressens ça déjà aujourd’hui. Je ne me vois pas accrocher mes bottes dans les prochaines années, mais de savoir que c’est quelque chose de possible, c’est réconfortant. »

Avec l’éclosion de COVID qui semble frapper la WWE en ce moment, il sera intéressant de voir ce qui arrivera à Day One, l’événement spécial présenté sur la chaîne de la WWE le 1er janvier prochain. Owens doit lutter contre Seth Rollins, Bobby Lashley et le champion de la WWE, Big E, dans un match quadruple menace pour le championnat.

Toutefois, vous pouvez être certains que si un ou plusieurs de ces lutteurs ne pourraient être libérés à temps d’une possible quarantaine, on va trouver à Owens un match dont les gens vont se souvenir.

Et pourquoi pas un match en simple contre Rey Mysterio? Le père Noël pourrait passer deux fois en une semaine, vous ne croyez pas?

L’entrevue complète avec Kevin Owens est disponible ici.