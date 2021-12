Bientôt un grand retour chez les Panthers

L’entraîneur-chef intérimaire des Panthers de la Floride, Andrew Brunette, ne se cache pas pour se réjouir du retour au jeu d’Aleksander Barkov qui pourrait avoir lieu dès mercredi, à l’occasion du match contre les Rangers de New York.

• À lire aussi: Aleksander Barkov de retour à l’entraînement

• À lire aussi: Jonathan Huberdeau fait tout pour assurer son avenir en Floride

Barkov a été passablement échaudé par les problèmes physiques cette saison. Touché au genou gauche, il a renoué avec l’action le 7 décembre, mais a subi une blessure au haut du corps et a ainsi manqué 13 des 14 derniers duels des siens. Pour la formation floridienne, la présence du vétéran donnera un nouveau souffle à un groupe ayant quelques joueurs sur le carreau, incluant Jonathan Huberdeau, en raison de la COVID-19.

«Je pense qu’il semble prêt à revenir. Ce fut bien de le voir participer à ces quelques séances d’entraînement et nous verrons comment il se sent demain [mardi]. On décidera de la suite après cela», a mentionné Brunette, tel que précisé par le site floridahockeynow.com.

Au sujet de celui qui a totalisé 18 points en 16 rencontres depuis le début de la campagne, le pilote ne se dit nullement inquiet, bien au contraire. «Il est tellement talentueux que s’il manquait deux ans, cela ne l’ennuierait pas trop», a-t-il déclaré concernant le capitaine des Panthers.

Remise à niveau

En attendant, Barkov a eu droit à quelques séquences pour simuler des situations de matchs en compagnie de quelques coéquipiers se trouvant aussi à l’écart de la compétition.

«J’ai cru qu’il était important de tenir un mini-match avec une telle vitesse, a précisé l’instructeur. Pour qu’ils retrouvent leur rythme, on essaie de reproduire un peu le chaos propre aux matchs. Après une pause, les choses vont plus vite qu’à un entraînement normal et beaucoup de cela concerne les batailles pour la rondelle.»

La Floride est troisième de la section Atlantique avec 40 points.