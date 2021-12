Tyler Myers remet aussi en question la décision de la LNH

Le défenseur des Canucks de Vancouver Tyler Myers a tenu un discours similaire à ceux du directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, et du gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck, entre autres, quant aux mesures mises en place par la Ligue nationale de hockey (LNH) pour freiner la propagation du coronavirus.

Myers ne s’est pas défilé quand il a été interrogé par les journalistes, dimanche, affirmant être d’accord avec Yzerman, qui souhaite la fin des tests sur les hockeyeurs asymptomatiques.

• À lire aussi: Les Sénateurs se préparent à toute éventualité

• À lire aussi: Les Maple Leafs vont mieux

«J’ai entendu les commentaires de Steve et je suis complètement d’accord avec ce qu’il a dit. Je pense qu’il a tout bon. Je comprends parfaitement qu’il y a un autre côté à l’histoire; des gens, eux-mêmes ou des membres de leur famille, sont davantage vulnérables à ce qui se déroule dans le monde aujourd’hui. Chacun se trouve dans une situation différente», a-t-il déclaré selon des propos diffusés par le réseau Sportsnet.

Un peu comme Hellebuyck et l’attaquant des Blues de St. Louis Ryan O’Reilly l’ont mentionné dans les dernières semaines, l’arrière croit que d’autres circuits sportifs professionnels choisissent et font mieux que la LNH.

«Je pense que pour les joueurs, la partie la plus frustrante est de voir ce que certains circuits font. On dirait que nous allons dans la direction opposée. Je crois que c’est un peu confus pour nous.»

Myers est au nombre des athlètes ayant dû combattre le coronavirus. Son nom a été inscrit sur la liste des individus non disponibles le 18 décembre, lui qui a dit avoir ressenti des symptômes légers comme de la congestion nasale, et n’est plus soumis au protocole.

Les Canucks doivent visiter les Ducks d’Anaheim, mercredi.