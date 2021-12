Sept victoires de suite pour les Dolphins

Plus rien ne semble pouvoir arrêter les Dolphins de Miami qui ont signé une septième victoire de suite, lundi au Mercedes-Benz Superdome, en défaisant les Saints de La Nouvelle-Orléans 20 à 3.

Du même coup, la formation floridienne est devenue la première équipe dans l’histoire de la NFL à signer une série de sept défaites et une autre de sept victoires au cours d’une même saison, eux qui avaient gagné leur tout premier match de l’année, avant de perdre les sept suivants.

Les Dolphins (8-7) occupent ainsi la troisième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires pour les équipes repêchées.

Dans leur duel du jour, la défensive des visiteurs en a fait voir de toutes les couleurs au quart-arrière des Saints Ian Book, qui en était à un premier départ en carrière dans la NFL. À sa deuxième passe tentée, Book a vu Nik Needham intercepté sa passe et la retourner pour un majeur. Book a finalement complété 12 de ses 20 relais pour 135 verges et a été victime de deux interceptions, en plus de subir huit sacs du quart.

De l’autre côté du ballon, l’attaque des Dolphins en a fait suffisamment pour signer ce gain. Le pivot Tua Tagovailoa a réussi 19 des 26 remises qu’il a tentées pour 198 verges. Jaylen Waddle a une fois de plus été sa cible favorite. Le receveur de passes a mis les mains sur 10 ballons, franchissant 92 verges en plus de capter la seule passe de touché de Tagovailoa. Ce dernier a aussi commis un larcin.