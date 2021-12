Un sixième titre de suite pour les Chiefs

Après avoir commencé leur saison avec un piètre dossier de 3-4, selon leurs propres standards, les Chiefs de Kansas City ont redressé la barque de brillante façon en signant un huitième gain d’affilée, dimanche au Arrowhead Stadium. Ils ont vaincu les Steelers de Pittsburgh par la marque de 36 à 10.

La formation du Missouri trône même au sommet de la l’Association américaine et s’est ainsi assurée du titre dans la division Ouest, son sixième de suite.

Dans la victoire, le quart-arrière Patrick Mahomes a lancé trois passes de touché. Il a du même coup devancé Trent Green comme étant le pivot des Chiefs à avoir relayé le plus de majeurs dans l’histoire de la concession à leur domicile (62).

Quand le coup de sifflet final a retenti, Mahomes avait complété 23 de ses 30 relais pour 258 verges. Byron Pringle a été sa cible favorite, lui qui a mis les mains sur six ballons, dont deux fois dans la zone des buts, pour 75 verges.

Les Raiders en bonne position pour les éliminatoires

À Las Vegas, les Raiders et les Broncos de Denver ont chacun entamé leur journée avec un dossier de 7-7, mais ce sont finalement les favoris de la foule qui ont signé un gain de la plus haute importance dans la course aux séries éliminatoires en défaisant leurs rivaux 17 à 13.

Le porteur de ballon Josh Jacobs a d’ailleurs été un élément important de la victoire des siens, en franchissant 129 verges sur 27 portées. C’est toutefois Peyton Barber qui a eu l’honneur d’inscrire le seul majeur au sol des Raiders.

Pour sa part, le quart-arrière Derek Carr a complété 20 de ses 25 relais pour 201 verges. Il a aussi trouvé son receveur de passes Hunter Renfrow dans la zone des buts, mais a été victime d’une interception.

Les Raiders demeurent donc au plus fort de la course aux séries éliminatoires, en vertu d’un dossier de 8-7.

Les Bears font taire Seattle

Les Bears n’ont plus aucun espoir de participer aux séries éliminatoires, mais ils ont enfilé leurs plus beaux costumes du «Grinch» au lendemain de Noël pour gâcher le plaisir des partisans des Seahawks, en les défaisant 25 à 24, à Seattle.

Une passe de touché de Nick Foles à Jimmy Graham, suivie d’un converti de deux points réussi, alors qu’il restait à peine plus d’une minute au cadran, a permis aux visiteurs de jouer les trouble-fêtes.

Foles a finalement terminé son match en complétant 24 de ses 35 relais pour 250 verges.