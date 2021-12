Encore des cas positifs à la COVID-19 à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto continuent d’accumuler les cas positifs à la COVID-19, eux qui ont ajouté le nom du défenseur Jake Muzzin sur la liste des athlètes indisponibles en raison du virus, dimanche.

La formation ontarienne compte ainsi 14 joueurs et plusieurs membres du personnel aux prises avec le virus, qui a forcé l’annulation de plusieurs matchs avant la pause des Fêtes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont trois impliquant les Maple Leafs.

Ainsi, en plus de Muzzin, les attaquants John Tavares, William Nylander, Alexander Kerfoot, Ilya Mikeyev, Jason Spezza, Wayne Simmonds et David Kampf, les défenseurs Morgan Rielly, T.J. Brodie, Travis Dermott et Rasmus Sandin, ainsi que les gardiens Jack Campbell et Petr Mrazek sont tous absents pour cette raison.

Les Maple Leafs sont d’ailleurs la deuxième équipe la plus touchée du circuit Bettman, derrière les Flames de Calgary. Les hommes de Sheldon Keefe n’ont pas disputé de match depuis le 14 décembre et doivent jouer leur prochain mercredi, contre les Penguins de Pittsburgh.

Plusieurs cas positifs ailleurs

C’était une journée de retour au travail pour tous les patineurs de la LNH, après une pause forcée de quatre jours, du 22 au 25 décembre.

Les athlètes devaient ainsi se rapporter dans les établissements de leurs équipes respectives, après avoir fêté Noël, pour y subir un test pour la COVID-19 et s’entraîner, dans l’éventualité où leur diagnostic était bon.

Les prochains adversaires du Canadien de Montréal, le Lightning de Tampa Bay, à qui le Tricolore doit rendre visite mardi, a annoncé cinq nouveaux cas positifs au virus. L’attaquant Pierre-Édouard Bellemare, le défenseur Mikhail Sergachev, les gardiens de but Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, ainsi que l’entraîneur-adjoint Rob Zettler ont tous été placés sous le protocole de la ligue.

Toujours en Floride, les Panthers ont annoncé que quatre joueurs, dont le Québécois Jonathan Huberdeau, se sont ajoutés au protocole.

#FlaPanthers forwards Jonathan Huberdeau, Eetu Luostarinen, Owen Tippett, and defenseman MacKenzie Weegar are in COVID-19 protocols and thus unavailable for today’s practice. — Florida Panthers (@FlaPanthers) December 26, 2021

Un autre Québécois, l'ailier des Ducks Maxime Comtois, est lui aussi indisponible.

News: The Anaheim Ducks have placed left wing Max Comtois, center Sam Steel and a staff member in the NHL’s COVID-19 protocol. — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) December 26, 2021

À Dallas, les Stars, qui avaient été épargnés avec seulement un cas, soit celui de Jani Hakanpaa, ont dû ajouter les noms de cinq joueurs et deux membres du personnel à leur liste des absents en raison de la COVID, soit ceux de Jason Robertson, Miro Heiskanen, Michael Raffl, Joel Kiviranta et Radek Faksa.

Du côté de Buffalo, l’entraîneur-chef Don Granato et les attaquants Dylan Cozens et Mark Jankowski ont intégré le protocole. Les Sabres ont précisé que les trois individus étaient pour l’instant asymptomatiques.

Chez les Devils du New Jersey, on perd l’attaquant Tomas Tatar et le gardien Jon Gillies, mais cinq joueurs, dont le capitaine Nico Hischier et le défenseur P.K. Subban, ont été retirés de la liste des absents.

Du côté de Detroit, les Red Wings devront passer les prochains jours sans Lucas Raymond et Nick Leddy, tous deux affectés par le virus, mais ils ont retrouvé les services de Robby Fabbri et Michael Rasmussen.

La veille, la LNH avait annoncé que tous ses matchs prévus le 27 décembre avaient été reportés, repoussant ainsi la reprise de ses activités au lendemain.

Le prochain adversaire du CH affecté par la COVID-19

Pour revenir au Lightning, la formation floridienne avait fait les frais du tout dernier match tenu avant cette pause forcée, elle qui était en action à Vegas, dans une victoire de 4 à 3 contre les Golden Knights. L’entraîneur-chef Jon Cooper avait d’ailleurs raté cet affrontement, lui qui avait reçu un résultat positif quelques heures avant la mise au jeu initiale.

Dans la vague de reports précédant le congé des Fêtes, le Lightning avait aussi vu deux de ses matchs être repoussés, soit ceux contre l’Avalanche du Colorado (18 décembre) et les Coyotes de l’Arizona (23 décembre).

Si le circuit Bettman ne fait pas d’autres annonces d’ici la mise au jeu initiale de leur duel, il s’agira d’un deuxième match opposant le Lightning au Canadien. La première fois, dans une tentative pour venger son échec en finale de la coupe Stanley, les troupiers de Dominique Ducharme avaient échappé une avance de 2 à 1 avec trois minutes à jouer au temps réglementaire, pour s’incliner 3 à 2.

Sans leurs deux gardiens, les doubles champions en titre pourraient donc devoir rappeler certains de leurs gardiens du Crunch de Syracuse, leur club-école dans la Ligue américaine, dont le Québécois Maxime Lagacé, qui compte 18 matchs d’expérience dans la LNH, la plupart avec les Golden Knights.

Le Lightning trône au sommet de la division Atlantique avec une récolte de 44 points en 30 matchs.