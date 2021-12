Novak Djokovic laisse planer le doute

Le no 1 mondial Novak Djokovic, qui refuse de dire s'il a été ou non vacciné contre la COVID-19 et entretient le doute sur sa participation aux Internationaux d'Australie, ne disputera pas l'ATP Cup (1er au 9 janvier) à Sydney, rapporte samedi le journal serbe Blic, citant son entourage.

«Novak n'ira pas à l'ATP Cup à 99%. Il s'entraîne ici (à Belgrade), mais il a décidé de faire l'impasse sur ce tournoi», a expliqué une «source proche» de Djokovic à l'édition en ligne de Blic.

Selon le quotidien, Djokovic, 34 ans, est actuellement à Belgrade où il s'occupe de sa fondation, s'entraîne et passe du temps en famille.

L'ATP Cup, épreuve par nations organisée par l'ATP, marque le coup d'envoi de la nouvelle saison sur le circuit masculin.

Djokovic laisse toujours planer le doute sur sa participation à l'Open d'Australie (17-30 janvier), tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté à neuf reprises dont les trois dernières éditions, et où il pourrait tenter de décrocher un 21e titre majeur record.

Pour être autorisé à rentrer en Australie et participer au tournoi, les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement doivent être vaccinés.

Selon Blic, «Nole» devrait probablement annoncer avant la fin de l'année sa décision sur sa participation au premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Son père Srdjan avait déclaré fin novembre à la télévision serbe que Djokovic n'irait «probablement pas» à l'Open d'Australie, dénonçant un «chantage» des organisateurs.