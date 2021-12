Le personnel de soutien des Giants reçoit un beau boni

Quelque 70 employés de soutien des Giants de New York ont eu droit à un cadeau de Noël inespéré en se retrouvant à se partager environ 300 000 $ US, gracieuseté des entraineurs et joueurs de l’équipe.

Quelle ne fut pas la surprise du chef Angelo Basilone et de ses employés de la cafétéria quand l’entraîneur Joe Judge est entré en cuisine pour leur remettre de l’argent amassé par les joueurs et les entraineurs pour les remercier.

«Il m’a serré la main, m’a remercié, m’a demandé de remercier mes employés et m’a demandé de faire la distribution. Il était reconnaissant pour tout le travail que nous avons fait [cette année]» a mentionné M. Basilone au «New York Daily News» jeudi. Le chef a mentionné «les yeux pleins d’eau» et «l’étonnement» des employés alors qu’ils voyaient le montant qu’ils recevaient.

Selon le quotidien, Joe Judge et son équipe ont amassé un total de 300 000 $ US cette année, un montant distribué tout au long de la semaine.

C’est donc un bonus de 4285 $ US que chaque employé a reçu pour Noël cette année. Un tel montant peut représenter une somme époustouflante pour le personnel de soutien, qui gagne beaucoup moins que les entraineurs et les joueurs.

«Le montant est incroyablement élevé. C’est le plus grand jamais amassés par une équipe pour laquelle j’ai joué dans ma carrière, a dit le capitaine Logan Ryan, qui a aussi joué pour les Patriots et les Titans. Ça aide plusieurs personnes qui ont des enfants, qui doivent jongler avec le stress de la COVID-19 ou pour toute autre raison.»

«On ne sait jamais comment un petit peu d’argent peut aider une personne ni dans quelle situation elle se trouve», a ajouté Ryan en se souvenant d’avoir vu des employés pleurer l’an dernier lorsqu’ils ont reçu leur bonus.

Un record fracassé

Avant l’arrivée de Judge au sein de l’équipe, le record était de 80 000 $ distribués à 30 employés. L’an dernier, l’équipe avait plus que doublé sa générosité en amassant 200 000 $.

Les joueurs sont fiers d’aider ceux qui les supportent et cette attention en dit long sur le caractère de l’équipe en coulisse.

Ces bonus du temps des fêtes ont une plus grande signification en temps de pandémie alors que le personnel de soutien de l’équipe vit non seulement un stress personnel, mais aussi un stress lié aux nouvelles normes de travail.