Un calendrier incertain pour le CH

En principe, le Canadien de Montréal doit disputer ses trois prochains matchs à l’étranger, mais la suite de son calendrier demeure pour le moins nébuleuse.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a mis ses activités sur pause jusqu’à dimanche, journée durant laquelle ses équipes pourront reprendre l’entraînement après s’être soumises à des tests de dépistage de la COVID-19. Le lendemain, celles ayant des matchs prévus pourront – à moins d’autres imprévus – les disputer.

Pour ce qui est du Tricolore, il devra attendre à mardi avant de renouer avec l’action, dans le cadre d’un duel sur la patinoire du Lightning de Tampa Bay. Il s’agira d’ailleurs de sa première présence à cet endroit depuis son échec dans la cinquième et dernière rencontre de la finale de la Coupe Stanley 2021, le 7 juillet. Aussi, la troupe de l’instructeur-chef Dominique Ducharme doit ensuite visiter les Hurricanes de la Caroline, jeudi, puis les Panthers de la Floride, le 1er janvier en après-midi.

Normalement, l’équipe doit jouer ses cinq parties suivantes au Centre Bell du 4 au 12 janvier, à un rythme d’un match aux deux jours. Les rivaux prévus sont dans l’ordre les Capitals de Washington, les Maple Leafs de Toronto, les Sabres de Buffalo, les Blue Jackets de Columbus et les Bruins de Boston. Toutefois, l’idée de voir ces affrontements se dérouler à huis clos est loin de plaire à la LNH, qui y voit là une perte de revenus importante dans l’un de ses plus gros marchés.

Ainsi, certains observateurs - dont le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie - ont évoqué récemment la possibilité de changements dans l’horaire du Bleu-Blanc-Rouge afin de réduire à court terme son nombre de parties à domicile, le temps que les contraintes sanitaires au Québec soient allégées par le gouvernement provincial. Lavoie a ajouté que le déménagement momentané du Canadien aux États-Unis pour la tenue de ses duels locaux pourrait constituer une alternative, même si elle s’avère dispendieuse.

Très compliqué

Si la LNH décide que la présentation de matchs à huis clos au Centre Bell n’a pas sa raison d’être, les transformations au calendrier du Tricolore représenteront tout un casse-tête, à l’image de celui de l’ensemble du circuit. Quatre duels des Glorieux ont déjà été repoussés : celui de samedi dernier à Montréal face aux Bruins de Boston, ainsi que les trois à l’étranger de la présente semaine contre les trois clubs de la région new-yorkaise.

D’ici ce qui aurait constitué la pause des Jeux olympiques, le Canadien doit évoluer 10 fois à la maison. Du 17 au 24 janvier, une séquence de cinq rencontres dans l’Ouest américain est prévue; l’équipe doit se mesurer aux Coyotes de l’Arizona, aux Stars de Dallas, aux Golden Knights de Vegas, à l’Avalanche du Colorado et au Wild du Minnesota.

Par ailleurs, si des parties doivent avoir lieu au Centre Bell entre les 3 et 25 février, la deuxième semaine de ce mois pourrait être l’occasion de reprogrammer quelques-unes d’entre elles. Effectivement, aucun événement n’est prévu dans l’édifice du 3 au 14 février. Selon le site centrebell.ca, les concerts de Billie Eilish (15 février), d’Imagine Dragons (16 février), d’Elton John (18 et 19 février) et de Dua Lipa (22 février) demeurent à l’affiche pour les jours subséquents.