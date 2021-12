Tout un choc possible au premier tour des séries

Si les séries éliminatoires commençaient maintenant et que la Ligue nationale de hockey s’en tenait au classement actuel, les Golden Knights de Vegas retrouveraient l’Avalanche du Colorado au premier tour.

Considérés comme des puissances de l’Association de l’Ouest, ces deux clubs se frotteraient prématurément pour une deuxième année consécutive; en 2020-2021, ils avaient croisé le fer au deuxième tour, même s’ils avaient dominé le circuit Bettman avec 82 points chacun. Les Knights s’en étaient tirés avec un gain en six rencontres avant de subir l’élimination aux mains du Canadien de Montréal en demi-finale.

Cette fois, Vegas se mesurerait aux «Avs» dans un duel opposant les champions de la section Pacifique aux détenteurs du premier laissez-passer des équipes repêchés. Effectivement, les Chevaliers dorés sont deuxièmes de l’Ouest avec 40 points, quatre de plus que le Colorado. Certes, avec le faible écart séparant de nombreux concurrents et le nombre important de matchs à disputer, le portrait changera passablement d’ici la fin de la campagne.

Matthews et Tavares contre Huberdeau et Barkov

Du côté de la section Atlantique, un choc entre les détenteurs des échelons 2 et 3, à savoir les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride, aurait lieu en ronde initiale si l’ordre demeure le même. Il s’agirait ainsi d’un premier rendez-vous des séries entre les deux organisations et le public aurait droit à des confrontations intéressantes. Qui entre Auston Matthews, John Tavares, Aleksander Barkov et Jonathan Huberdeau saurait se démarquer? Le gardien Sergei Bobrovsky surpasserait-il son vis-à-vis Jack Campbell?

Ailleurs dans l’Est, le Lightning de Tampa Bay – actuellement au sommet et en quête d’une troisième coupe Stanley d’affilée, croiserait le fer avec le club de son ancien directeur général Steve Yzerman, les Red Wings de Detroit. Peu d’observateurs ont prévu une qualification de ceux-ci, mais ils étonnent avec leurs 15 victoires et 33 points au compteur. En revanche, la tâche serait titanesque contre des rivaux aguerris misant encore sur les Steven Stamkos, Victor Hedman et Andrei Vasilevskiy.

-Les autres chocs de premier tour seraient ceux entre le surprenant Wild du Minnesota et les Oilers d’Edmonton de Connor McDavid; les Predators de Nashville et les Blues de St. Louis; les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh; les Capitals de Washington et les Rangers de New York. Dans ce dernier cas, l’animosité serait à son comble, les Blueshirts ayant bien frais à la mémoire les agissements de l’homme fort Tom Wilson dans un match de la fin de saison passée au Madison Square Garden, gestes qui avaient entre autres mené à une foire générale au début de la partie suivante entre les deux équipes.