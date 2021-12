Sera-t-il payant de parier contre les Buccaneers?

Les Buccaneers de Tampa Bay ont livré une contre-performance à leur dernière sortie et sont privés d’éléments importants comme Chris Godwin et Mike Evans, certains parieurs pourraient être tentés de miser contre eux en fin de semaine, même si les faibles Panthers de la Caroline se pointent à l’horizon.

La troupe de l’entraîneur-chef Bruce Arians part largement favorite pour ce duel prévu dimanche à Charlotte; le site Mise-o-jeu a établi à 1,12 la cote pour un triomphe des champions en titre du Super Bowl, tandis que celle pour un gain de l’équipe locale est fixée à 4,00. Aussi, l’affrontement mettra aux prises le club de tête de la section Sud de l’Association nationale à celui occupant la cave.

Toutefois, Tampa Bay a subi un blanchissage de 9 à 0 à sa dernière sortie contre les Saints de La Nouvelle-Orléans. Sa fiche de 10-4 lui vaut une bonne avance de trois parties au sommet et un relâchement prolongé n’est pas à exclure. Pendant ce temps, les Panthers devraient miser sur Cam Newton au poste de quart, mais le tout pourrait changer à tout moment si le vétéran éprouve encore des ennuis. Face aux Bills de Buffalo le weekend passé, il a complété seulement 18 de ses 38 passes.

Washington peut-il surprendre?

Parmi les paris susceptibles de rapporter gros, il y a celui d’un triomphe inattendu de Washington aux dépens des Cowboys de Dallas. À première vue, la formation texane ne devrait pas éprouver trop d’ennuis à disposer de ses grands rivaux; Mise-o-jeu la favorise avec une cote de 1,11, alors que les représentants de la capitale américaine sont cotés à 4,15.

Par contre, le récent choc entre les deux équipes, le 12 décembre, s’est conclu par un gain relativement serré de 27 à 20 des Cowboys, premiers de l’Est de la Nationale avec un dossier de 10-4. Puis, leurs adversaires retrouveront leur quart Taylor Heinicke dont le nom a été retiré de la liste des joueurs non disponibles à cause de la COVID-19. En son absence, mardi, c’est Garrett Gilbert qui était aux commandes de l’attaque et il a totalisé 194 verges par la voie des airs. En principe, Heinicke sera en mesure de faire mieux.