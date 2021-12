Framber Valdez tient ses promesses

Étant un homme de parole, Framber Valdez passe l’hiver à construire une église dans son village natal en République dominicaine.

Celui qui a effectué 22 départs avec les Astros de Houston en 2021 a lancé pendant 134 manches et deux tiers pour présenter un dossier de 11-6. Pendant ce temps, il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,14 pour aider les siens à terminer au deuxième rang de l’Américaine avec une fiche de 95-67. Ils se sont ensuite inclinés en finale de la Série mondiale face aux Braves d’Atlanta.

À lire aussi: COVID-19: enfin de bonnes nouvelles dans le sport

«J’ai toujours demandé à Dieu de continuer à m’aider et à me bénir et en retour, je lui ai promis de construire une église à Guayacanes pour le pasteur Antonio», a mentionné Valdez à l’Association des joueurs du baseball majeur, vendredi.

Ainsi, l’athlète de 28 ans prend le temps de repos dont il bénéficie pendant la saison morte pour passer de la parole à l’acte.

«En ce moment, je suis en train d’accomplir ce but, a poursuivi Valdez. Je suis très concentré sur deux choses : ma carrière et bâtir cette église.»

Valdez a investi de ses propres poches l’équivalent de 100 000 $ américains en pesos dominicains pour l’accomplissement du projet.

«Les gens font ça pour les profits et pour les affaires. J’ai seulement demandé à Dieu pour la santé et des bénédictions pour moi et ma famille. Je n’ai pas fait de pacte avec Dieu, je trouve que ça sonne comme si c’était un échange d’affaires. Je tiens ma promesse», a conclu Valdez.