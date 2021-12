Deshazor Everett impliqué dans un accident mortel

Le demi de sûreté de l’équipe de football de Washington, Deshazor Everett, a été impliqué dans un grave accident de voiture qui s’est avéré mortel pour sa passagère, jeudi soir.

Selon le site «USA Today», Everett était au volant de sa Nissan GT-R sur une route du comté de Loudoun, dans l’État de la Virginie. La voiture a quitté la route pour percuter un arbre et effectuer un tonneau.

Sa passagère de 29 ans, Olivia S. Peters, a été transportée à un hôpital local avant de succomber à ses blessures.

Everett a lui aussi été transporté à l’hôpital et ses blessures sont «graves, mais non mortelles.»

«Nous avons été informés d’un accident d’automobile impliquant Deshazor Everett qui est survenu hier [jeudi] soir, a écrit l’équipe de football de Washington, par voie de communiqué, vendredi. Un passager dans son véhicule a perdu la vie et nous offrons nos plus profondes sympathies à la famille et aux amis qui viennent de perdre un être cher. Deshazor est actuellement à l’hôpital avec des blessures sérieuses, mais qui ne menacent pas sa vie. Nos pensées et nos prières iront à l’endroit de tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie. Notre équipe a alerté la ligue et travaille de pair avec les autorités locales pour accumuler des informations. Nous n’aurons pas de commentaires supplémentaires pour le moment.»

L’athlète de 29 ans joue pour Washington depuis 2015.