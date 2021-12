Des premiers de classe qu’on n’attendait pas

Les amateurs de hockey ont davantage de temps pour examiner les statistiques de la Ligue nationale et plusieurs d’entre eux sont certes surpris en regardant les chiffres des gardiens du circuit Bettman cette saison.

Au moment où la pause des Fêtes bat son plein dans la ligue, le porte-couleurs des Penguins de Pittsburgh Tristan Jarry présente la plus faible moyenne de buts alloués (1,93) parmi ceux ayant disputé au moins une dizaine de rencontres; l’ancien du Canadien de Montréal Charlie Lindgren, maintenant chez les Blues de St. Louis, fait mieux à 1,22, mais il a seulement joué cinq parties.

Jarry présente la même moyenne que Frederik Andersen, des Hurricanes de la Caroline. Celui-ci a cependant participé à trois matchs de moins et affiche environ 220 minutes de moins au compteur que son vis-à-vis. Les deux hommes avaient fait l’objet de doutes durant les derniers mois.

Chez les Penguins, le numéro 35 se trouvait quelque peu au centre de l’attention à cause de ses performances mitigées. En 2020-2021, son taux d’efficacité fut de ,909, comparativement à un étincelant ,932 actuellement. C’est sans compter son affreux ,888 qu’il avait conservé dans la série de premier tour du printemps passé face aux Islanders de New York.

Pour sa part, Andersen s’est joint aux «Canes» par le biais du marché de l’autonomie à la fin juillet après avoir été incapable de mener les Maple Leafs à bon port. Dans une saison marquée par les blessures, il avait vu Jack Campbell prendre le poste de numéro 1 à Toronto. Or, il a rebondi comme le prouve son taux de ,930; il avait terminé à ,895 l’an passé.

D’autres noms étonnants

Pendant que Carey Price continue sa remise en forme avant de possiblement entamer sa campagne avec le Canadien de Montréal, d’autres prennent le haut du pavé. Jacob Markstrom (Flames de Calgary) et Campbell présentent tous deux une moyenne de 1,94. Avec 16 matchs joués, le vétéran James Reimer (Sharks de San Jose) connaît un regain de vie en vertu d’une moyenne de 1,99. Ukko-Pekka Luukkonen (Sabres de Buffalo) est l’autre homme masqué sous la barre de 2,00, mais tout comme Lindgren, il a pris part à cinq duels seulement.

De son côté, Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, n’est pas vilain. Sa moyenne de 2,14 est la huitième meilleure parmi ceux ayant minimalement joué 10 matchs. C’est plus ardu pour les deux derniers récipiendaires du trophée Vézina, Marc-André Fleury (Blackhawks de Chicago) et Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg), qui sont dans l’ordre à 2,86 et 2,69.