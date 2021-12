COVID-19 : un autre joueur de marque touché

L’attaquant William Nylander s’est ajouté au groupe de joueurs des Maple Leafs de Toronto soumis au protocole relatif à la COVID-19, vendredi.

Le Suédois devra donc être déclaré négatif au coronavirus avant de reprendre l’entraînement et de disputer des matchs. La veille, le défenseur Morgan Rielly avait vu son nom inscrit à la liste des hockeyeurs non disponibles. Précédemment, John Tavares, Jason Spezza, Wayne Simmonds et Petr Mrazek avaient subi le même sort, notamment.

Nylander a totalisé 13 buts et 18 mentions d’aide pour 31 points en 30 sorties cette saison. Les Leafs doivent se frotter aux Blue Jackets de Columbus, lundi.