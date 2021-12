Un court mais lucratif contrat pour Cody Bellinger

Les Dodgers de Los Angeles se sont entendus sur les clauses d'un contrat d'une saison et d'une valeur de 17 millions $ avec le cogneur Cody Bellinger.

Selon ce qu’a indiqué jeudi le réseau ESPN, l'entente aurait été conclue avant le 1er décembre, date à laquelle le lockout des ligues majeures, qui a entraîné un gel des transactions et des signatures de contrat, est entré en vigueur. Ainsi, l'athlète de 26 ans a pu éviter de se rendre en arbitrage salarial.

Celui qui a remporté le titre du joueur le plus utile dans la Ligue nationale en 2019 a conservé une faible moyenne au bâton de ,165 durant la plus récente campagne, totalisant 10 circuits, 36 points produits et 52 coups sûrs en 315 présences au bâton. Il s'est toutefois bien repris en séries éliminatoires, affichant une moyenne de ,305.

Bellinger avait remporté le trophée de la recrue de l'année dans la Nationale en 2017, puis a connu des hauts et des bas. Malgré des blessures à une jambe et aux côtes, l'équipe a confiance qu'il retrouvera pleinement sa forme.