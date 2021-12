Morgan Rielly frappé à son tour

Les Maple Leafs de Toronto ont placé le nom du défenseur Morgan Rielly sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19, jeudi.

Celui-ci s’ajoute à un fort contingent de patineurs du club ayant été touchés par le fléau dans les derniers jours. Plus tôt cette semaine, Petr Mrazek, Ilya Mikheyev, Rasmus Sandin et David Kampf, tout comme l’instructeur des gardiens Steve Brière, ont dû se placer à l’écart. Précédemment, les vétérans John Tavares, Jason Spezza et Wayne Simmonds, entre autres, ont éprouvé les mêmes ennuis.

Rielly a inscrit quatre buts et 22 mentions d’aide pour 26 points en 30 rencontres depuis le début de la campagne. Les siens occupent le deuxième rang de la section Atlantique avec 42 points, deux de moins que le Lightning de Tampa Bay. Le prochain duel des Leafs prévu au calendrier est celui de lundi contre les Blue Jackets à Columbus.