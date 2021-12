Les premières cartes de hockey pour un circuit professionnel féminin

L’entreprise Upper Deck a annoncé un partenariat avec le Premier Hockey Federation (PHF) pour la création des toutes premières cartes de hockey mettant en vedette un circuit professionnel féminin.

Des cartes des joueuses de hockey internationales sont produites par Upper Deck depuis 1997-1998, mais jamais ces objets de collection n’ont représenté une ligue féminine professionnelle. Les cartes, en format physique et virtuel, seront offertes dès la saison 2022-2023.

«Alors que les sports professionnels féminins se sont étendus à travers l’Amérique du Nord, l’intérêt des collectionneurs et des amateurs pour des souvenirs uniques et authentiques a augmenté également. Chez Upper Deck, nous sommes très excités d’accroître notre gamme de produits pour inclure la Premier Hockey Federation afin d’aider à créer l’histoire et connecter les amateurs de la PHF à leurs athlètes préférées», a expliqué mercredi le directeur de marque d’Upper Deck, Paul Zickler, dans un communiqué.

Six équipes composent la PHF, qui était autrefois connue sous le nom de National Women’s Hockey League, soit le Pride de Boston, les Beauts de Buffalo, le Whale du Connecticut, les Riveters métropolitains (Newark), les Whitecaps du Minnesota et le Six de Toronto.