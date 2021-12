Les Bruins voient la pause forcée d'un bon œil

Malgré toutes les retombées négatives liées à la remise d'une myriade de matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Bruins de Boston préfèrent se concentrer sur le bon côté des choses.

La formation du Massachusetts pointe actuellement au cinquième rang de la section Atlantique avec un dossier de 14-10-2 depuis le début de la campagne. Si leur incapacité à aligner plusieurs victoires de manière régulière est au centre de leurs préoccupations, les joueurs tenteront d'utiliser le repos forcé pour renouer avec de vieilles habitudes.

«On essaie d'améliorer notre constance et d'aligner des victoires, a indiqué le jeune défenseur Charlie McAvoy, jeudi, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Nous avons récolté des victoires consécutives à quelques reprises, mais moins que dans les premières moitiés de saison du passé.»

Étant une équipe expérimentée, les Bruins savent qu'une saison dans la LNH est éreintante et qu'ils auront l'occasion de grimper au classement.

«Les saisons de la LNH sont trop longues pour ne pas connaitre de mauvaises séquences, a poursuivi McAvoy. Je ne m'en fais pas trop avec ça, cette pause nous sera bénéfique et j'ai confiance envers notre groupe.»

Avec l'officialisation que les joueurs de la LNH ne participeront pas aux Jeux olympiques, la pause qui vient normalement avec ceux-ci sera utilisée pour reprendre la grande quantité de matchs remis en raison de la recrudescence du coronavirus et du variant Omicron.

«Il n'y aura pas de pause en février, ni de Jeux olympiques à anticiper, a précisé McAvoy. On peut maintenant se concentrer sur notre course vers les séries éliminatoires et notre constance. [...] Le repos est une arme, donc on devra trouver des moyens de rester proactifs dans notre récupération, car le calendrier ne permettra pas beaucoup de congés.»

Manque d'attaque

Le manque d'offensive est un des principaux problèmes que vivent les Bruins cette année. Avec une moyenne 2,69 buts comptés par rencontre, ils occupent le 23e rang du circuit. Le premier à être insatisfait de ses performances à l'attaque est le récipiendaire du trophée Maurice-Richard (meilleur buteur) en 2019-2020, David Pastrnak. Le Tchèque a huit filets et 21 points à son compteur en 26 matchs jusqu'à maintenant.

«J'ai eu un peu de malchance autour du filet, a mentionné Pastrnak. J'ai évidemment eu de bonnes chances. J'essaie de regarder le tout de manière positive, il suffit que je capitalise sur ces occasions.»

«C'est sûr que c'est un peu frustrant à un certain point, quand on est habitués à marquer sur ces chances, a-t-il ajouté. Cette pause va m'aider à me réinitialiser et j'ai hâte de revenir au jeu après ça.»