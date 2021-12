Le hockey est en déclin, selon «The Guardian»

Le hockey et la Ligue nationale (LNH) n’ont pas droit à une visibilité dans les grands médias internationaux à tous les jours, mais mercredi, le journal «The Guardian» leur a consacré mercredi un article pour le moins réprobateur quant au choix du circuit Bettman de ne pas participer aux Jeux olympiques.

Aux yeux du quotidien, la LNH et l’Association des joueurs ont carrément manqué le bateau en prenant une décision «à la sauvette et manquant de vision», estimant que ce retrait fera reculer davantage son sport vis-à-vis les autres disciplines sportives sur la scène internationale et aussi en sol nord-américain. Au lieu d’avoir la possibilité de voir à l’œuvre les meilleurs, le public devra se contenter de regarder des jeunes et des joueurs de moindre envergure (en anglais, des «journeymen»), comme ce fut le cas aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

D’ailleurs, «The Guardian» a rappelé les mots émis par le syndicat des joueurs à l’époque. Celui-ci croyait que l’absence de la LNH en Corée du Sud allait s’avérer nuisible à long terme. Le discours reste actuel quatre ans plus tard, aux yeux du journal.

«Une opportunité unique pointe à l’horizon avec les Jeux de 2018 et de 2022 en Asie. La LNH croit peut-être que ça pénalisera le Comité international olympique ou les joueurs, ou les deux, si les propriétaires de la ligue ne reçoivent pas d’importantes concessions pour leur permettre de laisser aller les joueurs à Pyeongchang. Non, en fait, cela entrave le développement de notre beau sport. On renonce à rejoindre des partisans partout dans le monde en laissant filer cette chance», indiquait l’Association, tel que mentionné par le quotidien, mercredi.

Le soccer et bien d’autres

L’auteur du texte diffusé cette semaine est Beau Dure, un chroniqueur de la Virginie ayant publié trois bouquins sur le soccer. Certes, il a précisé que le ballon rond a le vent dans les voiles sur le continent nord-américain, contrairement au hockey.

«La LNH a longtemps fait partie du "Big Four" des ligues sportives aux États-Unis. Aujourd’hui, la Premier League et d’autres diffusions sur le soccer concurrencent avantageusement la LNH dans les cotes d’écoute. La moyenne d’assistance de la Major League Soccer est plus élevée; oui, la capacité des stades est plus grande et les matchs tenus en semaine le soir sont rares, a-t-il écrit. Le soccer ainsi que le basketball féminin sont en montée. Les arts martiaux mixtes et d’autres sports – même le jeu de poches – fracturent l’auditoire. Le "Big Four" pourrait facilement devenir un "Big Three et une moitié" ou un "Big Three et tout le reste".»

«Certains sports sont plus gros que les Olympiques. Le tennis et le golf ont des Grands Chelems. Le basketball a la NBA. Le soccer masculin a la Coupe du monde. [...] Le hockey n’est pas l’un de ces sports. Il a une belle tradition en Amérique du Nord et le plus beau trophée, la coupe Stanley. Mais dans le reste du monde, c’est beaucoup moins gros. Le Championnat du monde annuel se déroule pendant les séries éliminatoires de la LNH et peine à attirer les meilleurs joueurs», a aussi indiqué le média.

Toujours à propos de la visibilité internationale, l’auteur croit que les grandes rivalités incitent le public à s’intéresser davantage au sport et attisent les passions. La renonciation de la LNH empêchera les gens d’assister à des confrontations attendues, que ce soit le classique Sidney Crosby-Alexander Ovechkin ou un choc des jeunes du genre Connor McDavid-Auston Matthews.

«Les téléspectateurs répondent bien aux rivalités, un aspect que la LNH apprécie beaucoup. Toute rencontre impliquant deux des trois pays suivants : le Canada, la Russie et les États-Unis est un incontournable. Un match du mois de février entre les Coyotes de l’Arizona et les Kings de Los Angeles ne l’est pas», a rédigé le chroniqueur.