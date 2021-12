Baseball : autre avancée pour les femmes

Pour la première fois de son histoire, l’organisation des Pirates de Pittsburgh comptera sur une femme pour agir comme instructrice sur le terrain, puisque Caitlyn Callahan occupera une telle fonction au complexe d’entraînement de l’équipe à Bradenton, en Floride.

La principale concernée suit donc les traces d’autres femmes ayant fait leur chemin au sein de formations du baseball majeur. Kim Ng est devenue la directrice générale des Marlins de Miami le 13 novembre 2020, tandis qu’en juillet précédent, Alyssa Nakken a été la première instructrice à œuvrer sur une surface de jeu des grandes ligues, elle qui a œuvré au premier coussin pour les Giants de San Francisco dans un duel hors-concours face aux Athletics d’Oakland.

«Merci à Michael Chernow [coordonnateur du développement des joueurs] et Marc Roche [coordonnateur de la technologie et de la vidéo dans les ligues mineures] pour m’avoir invitée en Floride au mois de novembre et soumis cette offre incroyable, a commenté Callahan sur LinkedIn, tel que rapporté par le site MLB.com. J’ai été plus qu’impressionnée par tous les entraîneurs, joueurs et membres du personnel que j’ai rencontrés.»

La nouvelle instructrice des Pirates est une ancienne joueuse de softball de première division à l’Université Boston et a œuvré comme interne responsable de la vidéo et de la technologie chez les Reds de Cincinnati au cours des deux dernières saisons. Elle a également travaillé comme assistante aux opérations baseball des Yankees de Staten Island au niveau A en 2019.