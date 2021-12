Une Classique hivernale qui fera du bien

À une dizaine de jours de la nouvelle année, les pièces du casse-tête commencent à se mettre en place au Target Field, où doit se dérouler l’édition 2022 de la Classique hivernale de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le stade de baseball sera l’hôte d’un duel attendu entre les Blues de St. Louis et le Wild du Minnesota, si évidemment la pandémie ne vient pas jouer les trouble-fête.

Il y a quelques jours, le défenseur Colton Parayko ne cachait pas son excitation d’être de cet événement devenu une tradition dans le circuit Bettman.

«De simplement avoir l’opportunité de jouer une Classique hivernale, c’est très spécial, a dit le représentant des Blues lors de son passage à la baladodiffusion "NHL @TheRink". C’est tellement différent de ce que nous faisons habituellement. Il y a quelque chose de plus dans l’air quand tu as la chance de participer à cet événement. C’est super "cool".»

Il s’agira de la deuxième fois que Parayko a cette chance, lui qui était aussi un membre du club de St. Louis en 2017. Cette année-là, les Blues avaient reçu les Blackhawks de Chicago au Busch Stadium.

«Quand tu retournes au stade pendant l’été pour y voir du baseball, tu ne peux pas t’empêcher de t’imaginer la patinoire. Ils avaient fait un très bon boulot pour transformer l’endroit», s’est souvenu l’arrière.

«Ce que je me rappelle le plus, outre le match, c’est de marcher en direction de la surface glacée pour l’échauffement.»

La fierté des Minnésotains

Aux dires de deux anciens joueurs du Wild, Parayko devrait être en mesure de garder d’aussi beaux souvenirs de la Classique hivernale 2022.

Mardi, Ryan Carter et Thomas Vanek ont eu la chance de visiter le Target Field, pendant que les organisateurs planchaient sur l’installation de la patinoire.

«Je pense qu’aux États-Unis, les gens du Minnesota sont très fiers d’endurer le froid et le hockey est "la chose" qui les rassemble, a exprimé Carter. Que la LNH soit ici avec son événement phare, je crois que ça va faire en sorte que les gens du Minnesota vont être très excités pour ce match. Ils vont se présenter en masse. Je suis persuadé que personne ne se plaindra des conditions météorologiques et qu’ils endureront le froid.»

Impressionné par ce qu’il voyait, Vanek est tombé dans la nostalgie. L’Autrichien de 37 ans a eu la chance de participer à quatre matchs extérieurs au cours de sa longue carrière dans la LNH.

«Tu as la journée familiale, où tu es avec tes enfants et ton épouse sur la patinoire. Tu prends des photos avec la famille et les amis. C’est ce qui fait en sorte que c’est encore plus spécial pour les joueurs», a indiqué Vanek.

«On s’adapte cependant très rapidement la journée suivante. Lors de l’échauffement, tu regardes partout et tu es excité. Quand la rondelle tombe, tu te bats pour obtenir les deux points.»

Parions que ce sera également le cas pour les patineurs des deux équipes impliquées dans la Classique hivernale 2022, elles qui sont des grands rivaux de la section Centrale. Avant la pause des Fêtes, le Wild (19-9-2) occupait le premier échelon du classement de cette division, tandis que les Blues (17-9-5) étaient troisièmes.