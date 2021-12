Pro Bowl: les Colts à l’honneur

La NFL a dévoilé mercredi l’identité des joueurs qui prendront part au match du Pro Bowl en février prochain et les Colts d’Indianapolis mènent la charge avec sept de leurs membres parmi les étoiles.

Les représentants de l’Indiana pourront compter sur le porteur de ballon Jonathan Taylor, le joueur de ligne défensive DeForest Buckner, le centre Ryan Kelly, le secondeur Darius Leonard, le demi de coin Kenny Moore II, le garde Quenton Nelson et le spécialiste des longues remises Luke Rhodes.

Les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles suivent avec chacun six membres parmi les étoiles. Le jeune Justin Herbert représentera d’ailleurs les Chargers à la position de quart-arrière et a été désigné comme partant de cette formation de l’Association américaine. Patrick Mahomes (Chiefs) et Lamar Jackson (Ravens de Baltimore) évolueront également dans la pochette.

Mahomes sera suivi dans la bataille par ses complices habituels, le receveur Tyreek Hill et l’ailier rapproché Travis Kelce. Orlando Brown, Tyrann Mathieu et Chris Jones complètent les sélections de Kansas City.

Les Raiders de Las Vegas, l’équipe hôtesse, n’auront que deux représentants, soit le botteur A.J. Cole et l’ailier défensif Maxx Crosby.

Du côté de la Nationale, l’expérience rencontrera la jeunesse, puisque les quarts-arrière Tom Brady, Aaron Rodgers et Kyler Murray représenteront sans surprise leur association. Brady a même établi un record en étant sélectionné pour une 15e fois au Pro Bowl.

Il sera intéressant de voir comment ceux-ci combineront avec Cooper Kupp, qui connait une saison exceptionnelle. Le receveur des Rams de Los Angeles en sera à une première participation au match des étoiles, lui qui mène la NFL pour les verges en réception, les ballons captés et les touchés par la passe.

Auteur de 10 sacs du quart cette saison, le coéquipier de Kupp en défense Aaron Donald fera aussi partie de la formation.

Le match du Pro Bowl aura lieu le 7 février 2022, au Allegiant Stadium. Il précédera d’une semaine le Super Bowl LVI.